Rivelazione incredibile, “Dicevano che dovevo cambiare mestiere”: l’ha confessato solo ora in televisione

Durante una messa in onda, la famosissima donna rivela un incredibile retroscena sull’inizio della sua carriera. “Dicevano che dovevo cambiare mestiere” ha confessato. Davvero incredibile!

Non stiamo parlando di un artista qualsiasi, ma di una grandissima diva della musica italiana. Senza le sue canzoni e le sue performance, il mondo della musica in Italia sarebbe stato decisamente diverso. Parlando di se e del suo percorso di vita, la nota cantante ha raccontato che il suo esordio non è stato affatto facile, complice l’inesperienza e l’insicurezza della giovane età. Il racconto parte dalla sua primissima partecipazione al Festival di Sanremo, nel lontano 1965: “L’emozione, però, era troppa: non ho cantato: ho belato. Sono stata subito eliminata. Ero disperata. Dicevano che dovevo cambiare mestiere. Ma io sapevo di avere qualcosa di magico: la mia voce”. Avete capito di chi stiamo parlando?

Confessione choc: “Dicevano che dovevo cambiare mestiere”

Stiamo parlando della diva della musica italiana Iva Zanicchi, soprannominata da tutti l’Aquila di Ligonchio. La Zanicchi, è stata una delle conduttrici femminili a le Iene, accanto al presentatore Nicola Savino. Come ogni nuova conduttrice femminile, ha avuto la possibilità di fare un monologo e raccontare qualcosa di sé. Ovviamente ha scelto di parlare della sua incredibile carriera, che a quanto pare però, non è stata sempre rose e fiori.

Dopo il primo impatto al Festival di Sanremo, ha raccontato che un collega le ha dato la grinta e la speranza di andare avanti e riprovarci. “Era Giorgio Gaber. Grazie a lui la mia carriera non è finita e sono tornata a Sanremo. Quella sera ho cantato lo stesso. Non avevo vinto Sanremo, ma avevo vinto le mie paure. Poi, certo, ho vinto anche Sanremo. Tre volte. Perché io so perseverare. E tra qualche giorno quando sarò circondata da colleghi che fanno rap o trap, non avrò paura di cantare la melodia che amo, nonostante il tempo che è passato. Perché io sono ancora qui. E non ho intenzione di mollare finché con me ci sarà la mia voce”.

Che incredibile racconto quello della cantante Iva Zanicchi! Voi conoscevate questo retroscena?