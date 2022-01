Simona Ventura ha una sorella famosa: forse non tutti sanno chi è e cosa fa nella vita

Di Simona Ventura conosciamo tante cose, ma forse non tutti sanno chi è sua sorella: scopriamo che lavoro fa e altre curiosità su di lei!

Volto amatissimo della televisione italiana, Simona Ventura ha una sorella di qualche più piccola: anche lei è un personaggio noto e la sua carriera spazia dal piccolo schermo alla radio. Scopriamo di chi si tratta!

Sara Ventura è nata a Bologna il 12 marzo del 1975 e, con la sua famiglia, ha trascorso l’infanzia a Chivasso, in provincia di Torino. Esordisce come giornalista sportiva negli anni ’90 ne Il processo del lunedì, condotto da Aldo Biscardi.

Da lì la sua carriera ha spiccato il volo: è stata inviata per Fuego su Italia 1, per La vita in diretta su Rai 1 e per Campioni, il sogno; intanto lavorava anche in radio, esattamente ad RTL 102.5, dove la troviamo ancora adesso. Pochi ricorderanno che nel 1999 Sara ha anche recitato una piccola parte nel film La Grande Prugna, con Enzo Iacchetti e Luciana Littizzetto.

Nel 2015 è stata al timone de Il processo, trasmissione calcistica su 7Gold. Tre anni dopo, nel 2018, si è messa in gioco partecipando a Pechino Express e indovinate con chi era in coppia? Con la sorella di Caterina Balivo, Sarah!

Sara è la sorella di Simona Ventura: conoscete la sua vita privata?

Appassionata di equitazione, musica, cinema e cucina, nel 2010 la bella Sara Ventura ha sposato Andrea Morri dal quale ha avuto il figlio Enea. Un incontro avvenuto in una discoteca di Milano Marittima e voluto dal destino visto che Andrea era l’autista personale di Simona!

Tra le esperienze professionali della minore delle sorelle Ventura, c’è anche la gestione insieme alla sorella, del ristorante Satin aperto da quest’ultima nei primi anni 2000.

A giudicare dalla foto, la somiglianza con SuperSimo appare evidente: stesso sorriso radioso e lineamenti molto simili, bellissime entrambe!