È l’indimenticabile bambina col cappotto rosso nel film ‘Schinder’s list’: aveva solo 3 anni, ma sapete com’è diventata oggi?

Il suo volto, senza alcun dubbio, è scolpito nella mente di ciascuno di voi. Stiamo parlando della ‘famosa’ bambina col cappotto rosso presente nel film ‘Schinder’s list’.

In onda sul piccolo schermo nostrano in occasione della Giornata della memoria, il film ‘Schinder’s list’ è uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1993. E, sin da subito, ha saputo riscuotere un successo impressionante. Diretta dal mitico Steven Spielberg, la pellicola racconta per filo e per segno le barbarie che alcuni ebrei polacchi residenti a Cracovia sono stati costretti a subire nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Un film, da come si può chiaramente comprendere, che racconta una storia reale. E che tratta, soprattutto,della storia di Oskar Schindler. Sono trascorsi quasi 30 anni dall’uscita della pellicola, eppure tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati per tutta la durata, colei che continua ad essere indimenticabile è proprio lei: la bambina col cappotto rosso! All’epoca della sua partecipazione al film, aveva soltanto 3 anni, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi e cosa fa?

Com’è diventata oggi la bambina col cappotto rosso del film ‘Schinder’s list’?

È stata proprio lei una delle protagoniste indiscusse del film ‘Schinder’s List’. Stiamo parlando proprio della bambina col cappotto rosso! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ai tempi della pellicola la dolce bambina avesse soltanto 3 anni. Nonostante questo, però, la sua magnifica interpretazione non è assolutamente passata inosservata. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto?

Sono trascorsi quasi 30 anni dall’uscita della pellicola, ma sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi alcuni dei suoi protagonisti. Su Instagram, ad esempio, abbiamo rintracciato la bambina che rappresenta un vero e proprio simbolo del film. Ed abbiamo constatato che, ad oggi, ha radicalmente cambiato vita. A quanto pare, sembrerebbe che abbia messo da parte la carriera da attrice e che si stia dedicando, invece, alla sua professione da copywriter.

Avreste mai immaginato questo ‘cambio di rotta’?