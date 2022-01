Meghan Markle è amatissima, ma sapete come fa ad essere sempre così in forma? C’è un ‘segreto’ specifico: l’avreste mai immaginato?

Tutti conoscono ed amano Meghan Markle, vero? Convolata a nozze col principe Harry nel 2018, l’ex attrice ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Al centro dell’attenzione di tutti per via del suo allontanamento, ma anche quello di suo marito, dalla casa reale inglese, la Markle è un volto amatissimo.

Oltre all’addio alla casa reale, che sappiamo benissimo ha fatto chiacchierare tutti, Meghan Markle sa catturare l’attenzione di tutti anche per la sua perfetta forma fisica. Madre di due splendidi bambini, la duchessa di Sussex vanta di un corpo davvero da invidiare. La domanda sorge spontanea: come fa? Così come sua cognata Kate, anche lei ha un ‘segreto’? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. A svelare ogni cosa, è stato proprio una persona molto vicina a lei. E che, sotto questo punto di vista, conosce perfettamente la routine della splendida Meghan. Siete curiosi, quindi, di scoprire qualche cosa in più? Come fa ad essere sempre così in forma?

Meghan Markle, conoscete il ‘segreto’ della sua forma fisica? Non tutti lo avrebbero mai immaginato

Oltre che la sua straordinaria bellezza, ciò che non può assolutamente passare inosservata è la forma fisica di Meghan Markle. Ebbene. Vi siete mai chiesti quale sia il suo ‘segreto’? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato Craig McNamee a Women’s Health. Sembrerebbe, infatti, che sia stato proprio lui a seguire per circa tre anni l’allenamento della duchessa di Sussex. E che conosca perfettamente, quindi, il suo forte impegno in palestra. ”Si mette subito a lavoro e si diverte davvero”, ha rivelato. Ebbene. In che cosa è consistito, però, l’allenamento della Markle?

Da quanto si apprende da Women’s Health, sembrerebbe che l’allenamento di Meghan Markle si suddivideva in quattro momenti diversi tra loro. Dopo un iniziale riscaldamento, che ricordiamo essere la parte più importante di tutto il workout, che durava circa 5 minuti, la duchessa di Sussex passava di stretching dinamico, ben 30 minuti di allenamento intenso completamente total body e 5 minuti di defaticamento. Ma non solo. Oltre a questo tipo di workout, sembrerebbe che la moglie di Harry sia solita praticare yoga e corsa.

L’avreste mai immaginato?