Georgina e Cristiano Ronaldo, sapete come si sono conosciuti? Il retroscena sul loro primo incontro

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, sapete come si sono conosciuti? Il retroscena incredibile sul loro primo incontro

Sono una delle coppie più seguite e amate dell’intero mondo. La loro vita ormai è costantemente esposta, sappiamo molto su questa scintillante coppia, ma sapete anche come si sono conosciuti? Un retroscena davvero incredibile!

Ormai Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fanno coppia fissa dal 2017, e oltre gli altri figli di Ronaldo, sono diventati genitori di Alana Martina. Attualmente la bellissima donna è anche in attesa di due gemellini, un maschio e una femmina. Lo avevano annunciato con un video dolcissimo che mostrava sia i coriandoli rosa che azzurri. La famiglia si sta allargando sempre di più e la coppia appare molto innamorata e unita. Come ben saprete, la vita di Georgina Rodriguez è completamente cambiata grazie alla relazione con il famosissimo Cristiano Ronaldo. Sapete come si sono conosciuti e quando è stato il loro primo incontro?

Sapete come si sono conosciuti Georgina e Cristiano Ronaldo?

Questo retroscena è stato rivelato dalla stessa Georgina nel programma targato Netflix a lei dedicatogli, chiamato Soy Georgina. Nel programma la giovane donna ripercorre la sua vita, rivelando l’incontro che cambiò la sua esistenza. “Il giorno in cui ho incontrato Cristiano era un giovedì d’estate. Avrei finito il turno da Gucci alle 5 del pomeriggio, e quando finii il turno e uscii dal negozio, mi vedo comparire un uomo bellissimo, alto quasi due metri, insieme a un bambino che mi saluta, era Cristiano Junior”.

“Ho cominciato a sentire le farfalle nello stomaco e ho pensato ‘che mi succede?'” Nella serie ovviamente è presente anche Cristiano Ronaldo, il quale da la sua versione del racconto affermando che: “Quando l’ho vista è stato come un click, e li mi è rimasta in testa”. Georgina poi rivela che da quel momento l’ha sempre servito lei e che “Un giorno mi ha scritto che sarebbe stato ad un evento, chiedendomi se ci fossi. Ovviamente ho risposto di sì”. Ronaldo racconta poi che “Poco a poco abbiamo iniziato a parlare sempre di più e le cose sono diventate naturali”. Il resto di questa favolosa coppia è storia, ora i due da un casuale incontro diventeranno presto genitori insieme per la seconda volta!

Che retroscena incredibile! E voi sapevate di questo primo e fortunato incontro?