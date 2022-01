È stato il primo ballerino di latino nella scuola di Amici, ricordate il suo incredibile talento? Com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria.

Amici, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi più secolari della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2001, il talent di Maria De Filippi continua ad essere amatissimo e seguitissimo.

Nel corso di queste ventuno edizioni che si sono alternate anno dopo anno, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi talenti. E, soprattutto, di poter conoscere molto più da vicino diverse discipline. Oltre al rap, che continua ad essere un genere musicale studiato all’interno della scuola, si è dato ampio spazio alla lirica, alla break dance, ma anche alle danze latine. Attualmente, per la cattedra di Raimondo Todaro vi è il giovanissimo Mattia, ma ricordate chi è stato proprio il primo ballerino ad ‘inaugurare’ questa disciplina nella scuola? Correva esattamente l’edizione del 2013, quella vinta dalla bellissima Deborah Iurato, quando il giovanissimo ballerino si presentava nella scuola di Amici per la sua propensione alle danze latine. E conquistava tutti, tanto da ottenere anche la vittoria della categoria. Come lo ritroviamo oggi?

È stato il primo ballerino di latino di Amici, ma che cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo la vittoria

L’edizione del 2013 di Amici, c’è da ammetterlo, è stata un’edizione ricca di incredibili novità. Oltre all’introduzione delle band musicali, Maria De Filippi ha dato la possibilità di inaugurare anche una nuova categoria di ballo: le danze latine. Nel corso di tutti questi anni, si sono alternati tantissimi talento in questo campo. Come dimenticare, ad esempio, il giovanissimo Valentin. Ricordate, però, chi è stato proprio il primo ballerino di latino? Stiamo parlando di Vincenzo Durevole, giovanissimo napoletano che, insieme alla sua compagna di vita e di ballo, è riuscito ad ottenere la vittoria della categoria.

Vincenzo, sin da subito, ha saputo conquistare tutti. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. Sono trascorsi poco meno di 10 anni dalla sua vittoria, ma com’è cambiata la sua vita? Forse non tutti lo sanno, ma è cambiato ben poco dal talent. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo scoperto che, oltre alla sua passione per la danza, Vincenzo si diletta anche nella carriera da modello. E che scatti, oseremmo dire! Infine, è il fondatore di un laboratorio di danza. Insomma, di strada ne ha fatta dopo il talent, non c’è che dire.

Vi piacerebbe rivederlo in tv.