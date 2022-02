Ana Mena, non solo cantante: il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Ana Mena tra i big al Festival di Sanremo: non è solo una cantante, ma nella vita fa anche altro, il ‘retroscena’ che non tutti conoscono.

Ana Mena è una cantante spagnola che abbiamo avuto il piacere di conoscere grazie alle sue diverse collaborazioni con artisti italiani. Giovanissima, classe 1997, è nata a Estepona. Fin da piccola ha avuto questa passione per la musica.

La sua popolarità è iniziata nel 2006 dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. Pubblica nel 2007 il suo primo singolo Esta es mi illusión. La sua carriera musicale è iniziata con composizioni di colonne sonore per alcuni film, come La pelle che abito o Sharpay’s Fabulous Adventure, dove ha cantato il singolo Voy a brillar. In questi anni ha collaborato con diversi cantanti italiani, toccando così il successo e la fama anche in Italia. Ha collaborato con Fred De Palma nel singolo D’Estate non vale; ha collaborato diverse volte con Rocco Hunt e tra i singoli insieme al rapper napoletano citiamo Ad un passo dalla luna, Un bacio all’improvviso. A dicembre è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston porta il brano Duecentomila ore. Ana Mena oggi è famosissima, ma non tutti sanno che, oltre ad essere una cantante, fa anche altro.

Ana Mena, tra i big di Sanremo: non è solo un cantante

A dicembre 2021 è stata annunciata la presenza di Ana Mena tra i big della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante spagnola partecipa con il brano Duecentomila ore.

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzare la sua voce grazie alle diverse collaborazioni fatte con artisti italiani. Ha collaborato con Fred De Palma, con Rocco Hunt, ha inoltre duettato al Festival di Sanremo nel 2020, in qualità di ospite, con con Riki, l’ex concorrente di Amici. Oggi Ana Mena è molto amata e ci ha conquistato con la sua meravigliosa voce, ma sapete che non è solo una cantante?

Come vi abbiamo accennato, la giovane artista fa anche altro nella vita. A quanto pare è anche una bravissima attrice. Nel 2010 ha partecipato alla serie di Telecinco, Supercharly, dove ha interpretato Vero Navarro. La sua partecipazione più importante è stata nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar, nell’anno 2011. In questi anni, ha recitato in altre serie tv e in diversi film.