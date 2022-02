Giusy Ferreri, sapete cosa faceva prima del successo?

Giusy Ferreri è una cantante amatissima, ma sapete prima del successo che lavoro faceva? Quale mestiere ha svolto.

Giusy Ferreri, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è una cantante italiana molto amata. Dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista, ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando alla prima edizione italiana del talent show X Factor.

Nel programma si è classificata al secondo posto. Questa esperienza ha fatto sì che il suo talento non passasse inosservato. Lei detiene un record assoluto, attualmente è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo. L’abbiamo vista al Festival di Sanremo per ben tre volte. La prima volta nel 2011, con il brano Il mare immenso, successivamente nel 2014 con Ti porto a cena con me e nel 2017 ha calcato il palco dell’Ariston con il brano Fa talmente male. Giusy Ferreri partecipa alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Miele‘. Oggi è amatissima e i suoi singoli sono ascoltatissimi, anzi, spesso diventano dei veri e propri tormentoni, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Giusy Ferreri è una cantante molto amata: ma sapete cosa faceva prima del successo?

Al Festival di Sanremo, Giusy Ferreri partecipa per la quarta volta. Nella presente edizione, l’artista porta il brano ‘Miele’. Le aspettative sono molto alte e sicuramente non ci deluderà.

L’ultima volta che ha partecipato alla kermesse musicale era nel 2017. Sul palco dell’Ariston ha portato il brano Fa talmente male, divenuto poi ascoltatissimo. Giusy ha conosciuto la notorietà in seguito alla partecipazione al talent show X-Factor. Nel 2008 era tra i concorrenti della prima edizione ed è riuscita a classificarsi al secondo posto. Ma prima ancora, sapete cosa faceva?

L’amatissima cantante lavorava come cassiera part time all’Esselunga, un supermaket di Abbiategrasso. Ebbene sì, prima di diventare una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale, svolgeva questo lavoro. Dopo varie esperienza musicali con varie band e come solista, è poi arrivato il suo momento. La partecipazione ad X-Factor è stato come un trampolino di lancio. Dopo il percorso nel programma, il successo ha continuato ad accerchiarla, merito della sua potente voce.