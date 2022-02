Gianni Morandi, la toccante confessione in tv: il racconto riguarda i suoi genitori

Gianni Morandi a cuore aperto si lascia andare ad una toccante confessione in tv: il racconto riguarda i suoi genitori.

Gianni Morandi, all’anagrafe Gian Luigi Morandi, è nato a Monghidoro, nel 1944. E’ un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Il cantante è tra i big in gara nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La sua partecipazione è stata annunciata, insieme agli altri artisti, da Amadeus, il 4 dicembre 2021. Il brano scelto si intitola Apri tutte le porte. Di Morandi si conosce tutto, come abbiamo detto è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, ma in questi anni, l’abbiamo visto anche in un’altra veste, quella di attore. L’ultima volta l’abbiamo visto nella serie televisiva L’Isola di Pietro, dove ha vestito i panni del protagonista. In tanti anni di carriera è stato tante volte ospite di programmi tv. Qualche anno fa, ospite di Verissimo, ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, raccontando un po’ della sua vita. L’artista ha anche toccato un punto importante, parlando dei suoi genitori.

La toccante confessione di Gianni Morandi: il racconto riguarda i suoi genitori

Il 4 dicembre 2021 Amadeus ha annunciato i big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022. Il grandissimo Gianni Morandi è tra i big e porta il brano Apri tutte le porte.

Anni e anni di carriera, il cantante è considerato la colonna portante della musica leggera italiana e ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Negli anni è stato ospite di tantissime trasmissioni. Circa due anni fa, Morandi, ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, si è lasciato andare, raccontando alcuni aneddoti e passi della sua vita. Nello studio del famoso programma ha anche parlato dei genitori, aprendo il suo cuore.

Gianni ha raccontato: “Mio padre era un tipo che lavorava molto, sapeva cosa vuole dire guadagnare cento lire, all’epoca. Mamma, anche lei, ha sempre lavorato… mamma Clara. A lei piaceva molto la musica, come Claudio Villa e i cantanti dell’epoca, Giacomo Rondinella, però il suo preferito era Villa. Poi ci saremmo ritrovati anni dopo come ‘rivali’ con Claudio, facevamo le canzonissime insieme. Tra l’altro, quando io ho vinto il Festival insieme a Ruggeri e Tozzi, era il 7 febbraio, ed è il giorno in cui è morto Claudio ed era anche il giorno del compleanno di mia madre. Certe volte i numeri, le date, hanno delle coincidenze così particolari. Mi capita di sognarla, era molto contenta, orgogliosa”. Parole queste di Gianni Morandi accompagnate da una profonda sensibilità.