GF Vip, Jessica sbotta, la concorrente è stanca della ‘dinamica’ Alex-Delia-Soleil durante la puntata: “Ci siamo rotti i cogl*** del solito pippone sul triangolo”.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio a settembre con la sesta edizione. Da quando il reality è partito, l’attenzione è caduta particolarmente su un rapporto, stiamo parlando di quello nato tra Soleil Sorge e Alex Belli.

Hanno stretto un legame così forte tanto che in molti hanno dubitato che si trattava solo di amicizia. Ora, l’attore è fuori dal reality, ma nella casa è entrata sua moglie, Delia Duran, per viversi questa esperienza come concorrente. Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di vedere la modella in diretta, per parlare con suo marito di quanto stava accadendo con Soleil. Qualche puntata fa, Alex ha praticamente lasciato Delia, tramite un tweet, poi riportato in puntata. Ormai, il loro rapporto è in una fase di stallo e tutto potrebbe cambiare. Quasi sempre, come vi abbiamo detto all’inizio, si è parlato di questa ‘dinamica’ se così vogliamo chiamarla, e ad oggi, dopo mesi e mesi, i concorrenti iniziano a sentire il colpo. Molti sono stanchi di parlare sempre di questo rapporto. Nelle ultime ore, è stata Jessica Hailé Selassié a sbottare.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran beccata mentre ‘leggeva qualcosa’ nell’armadio: Manila Nazzaro svela la verità

GF Vip, Jessica contro il continuo parlare di Alex-Delia-Soleil in puntata: “Ci siamo rotti i cogl****”

Dall’inizio del GF Vip, si è sempre parlato di quanto successo tra Alex e Soleil in casa e tra Alex e Delia, sua moglie. Il gossip è impazzito e i colpi di scena sono all’ordine del giorno, se non al minuto.

Leggi anche GF Vip, “Ha qualcosa che legge”: la confessione shock di Jessica, cosa ha visto nella casa

Ora che Delia è entrata nella casa e Alex è fuori, questo rapporto sta continuando a far parlare e la puntata si concentra molto su questa ‘dinamica’. Ma negli ultimi giorni, Delia sembrerebbe essere più decisa del solito, perchè ha detto più volte di voler lasciare l’uomo: sarà davvero così? Staremo a vedere. Dopo mesi e mesi, però, gli altri concorrenti in casa stanno risentendo del fatto che si parli sempre di questo rapporto. Nelle ultime ore a scoppiare è stata Jessica.

La principessa stanca di questa ‘dinamica’ ha sbottato e parlando con Sophie Codegoni in sauna ha detto: “Spero che sia un game over, lo spero. Altrimenti, ci dovremmo mettere tutti d’accordo, ci alziamo e andiamo tutti in camera… rivolta, ci siamo rotti i cogl***** di sentire il solito pippone sul triangolo e poi marito e moglie che non si capiscono e lui ‘fidati di me, fidati di me’ e lei ‘ non lo so, l’anello mi traballa“. A quanto pare, in molti sono ormai stanchi di parlare sempre di quanto succede tra Alex e Delia e tra i due e Soleil.