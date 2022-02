Matrimonio a prima vista Italia, diventeranno genitori: due ex volti del programma aspettano un bebè!

Arriva dal profilo Instagram di due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista uno splendido annuncio: saranno presto genitori!

Sono stati entrambi due partecipanti del programma in onda su Real Time e la cui prossima edizione partirà mercoledì 16 febbraio. Nonostante abbiano preso parte a due stagioni diverse del format, questa esperienza comune ha forse contribuito a farli conoscere dopo il naufragio delle rispettive storie passate.

Leggi anche——>>>Jessica e Sergio di Matrimonio a prima vista si raccontano: il loro rapporto a telecamere spente e i figli

Ricordate Francesca Musci e Andrea Ghiselli di Matrimonio a prima vista Italia? Lei sposò Stefano Protaggi, incontrato nella seconda edizione del programma, mentre lui fu tra i protagonisti della quinta stagione e sposò Nicole Soria. Divorziato da quest’ultima, ha poi intrapreso una relazione con un’altra concorrente della stessa edizione, Sitara Rapisarda, ma anche quella storia è terminata dopo poco tempo.

Entrambe le coppie sono quindi naufragate ma tra Francesca e Andrea è nato l’amore e i due sembrerebbero aver trovato la felicità l’una accanto all’altro. Una storia in cui non è mancato un momento di crisi lo scorso autunno, dimostrato da uno scambio di accuse e frecciatine reciproche via social.

Poi, evidentemente, l’amore ha prevalso e i due sono tornati insieme. Dal loro annuncio a sorpresa delle ultime sembra proprio che non si tratti di un riavvicinamento qualunque!

Matrimonio a prima vista Italia, saranno presto genitori: annuncio a sorpresa

Tramite i loro profili Instagram, Francesca ed Andrea hanno comunicato ai follower la notizia più bella di tutte.

Leggi anche——>>>Protagonista della settima edizione di Matrimonio a prima vista ha trovato l’amore: dopo la separazione vive un momento magico

“Se mi cresce la pancia questa volta non è colpa mia”, scrive Francesca sotto ad un dolcissimo scatto che la ritrae sulla spiaggia accanto al suo Andrea. Nella foto vediamo lui reggere un palloncino a forma di cuore rosso con la scritta “15 settimane”.

Lei ha tra la mani il cellulare e mostra l’ecografia del bebè che sta per arrivare. Insomma, un momento tenerissimo di gioia che rende felici anche i fan della coppia.

Leggi anche——->>>Matrimonio a prima vista 2022: quando inizia la nuova edizione e chi sono i protagonisti

E a voi piacciono insieme? Tantissimi auguri ai futuri genitori!