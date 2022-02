Checco Zalone, quanto ha guadagnato con i suoi film: cifra pazzesca!

Quanto ha guadagnato Checco Zalone con i suoi film? Si tratta di una cifra veramente pazzesca: ecco il successo ottenuto dall’attore

È uno degli attori più amati dal pubblico italiano. La sua fama è certificata dai numeri. I suoi film, infatti, hanno avuto un successo incredibile. L’attore e regista ha infranto ogni record ed ha guadagnato anche tanto. Se siete curiosi di sapere quanto, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Quanto ha guadagnato Checco Zalone con i suoi film

Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è nato a Capurso, comune di circa 15 mila abitanti in provincia di Bari. Egli è uno degli attori più famosi del cinema italiano, nonché uno dei più amati dal pubblico. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico ed essersi laureato in giurisprudenza, ha deciso di intraprendere la carriera artistica.

Prima di raggiungere il successo come attore e regista, però, Zalone ha provato il concorso da viceispettore di Polizia e all’INAIL a Rimini, ma è stato bocciato. Ha inoltre svolto numerosi lavori, come il rappresentante dell’Amuchina. Poco dopo ha spiccato il volo come attore e comico.

Dopo aver raggiunto il successo come comico sul palco di “Zelig“, ha vestito i panni di attore e regista. Zalone ha prodotto cinque film. Sembreranno pochi, ma quasi tutti sono stati un successone. Quattro di questi film sono addirittura comparsi nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. I titoli dei cinque film di Zalone sono (nell’ordine): “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle”, “Quo vado?” e “Tolo Tolo”.

I suoi cinque film – come abbiamo già detto – hanno ottenuto un incredibile successo al botteghino. Con le sue pellicole, Zalone ha incassato complessivamente 220 milioni di euro. Si tratta di uno dei maggiori incassi per un regista italiano. Tutti i film prodotti da Zalone, alcuni con la straordinaria collaborazione del regista Gennaro Nunziante, sono ancora oggi amatissimi dal pubblico italiano.