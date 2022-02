Cosa faceva Elisa prima di diventare un’affermata cantante: il ‘retroscena’ che non ti aspetti

Sapete cosa faceva Elisa prima di diventare una cantante amatissima? Non tutti conoscono questo retroscena.

Elisa Toffoli è una cantautrice italiana amatissima e molto apprezzata. La sua voce ha conquistato tutti i palchi toccati. In tanti anni di carriera, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Lo sappiamo, la Toffoli è popolarissima, non solo in Italia ma anche all’estero.

Il 4 dicembre 2021, Amadeus ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La sua presenta tra i big della famosa kermesse arriva dopo tanti anni e ha spiazzato i fan, felicissimi di poterla rivedere sul palco dell’Ariston. L’artista porta qui il brano O forse sei tu. Ma prima di toccare il successo che poi l’ha avvolta in questi tanti anni di carriera, la bella artista ha lavorato in un altro ambiente: scopriamo insieme cosa ha fatto Elisa Toffoli.

Elisa Toffoli, cosa faceva prima del successo come cantante

Voce pazzesca, da far venire i brividi, Elisa Toffoli è sempre pronta a sorprenderci con nuova musica. I suoi videoclip ottengono milioni di visualizzazioni, segno, questo, degli ottimi risultati. In oltre venti anni di carriera, i premi e i riconoscimenti sono stati tantissimi.

Elisa è una delle poche cantautrici italiane a scrivere moltissimi dei suoi testi in inglese. Ma ha cantato anche in spagnolo, in francese, in sloveno, in curdo, oltre che in italiano. Sin da giovane, la cantante si dedica al suo amore per la musica. Nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è tra i big in gara e porta il brano O Forse sei tu. Come vi abbiamo prima accennato, Elisa ha anche lavorato in un altro ambito, quando era giovanissima: sapete che lavora faceva prima del successo?

A quanto pare, ha lavorato nel negozio di parrucchiera di sua madre, all’età di 13 anni.

Comincia a esibirsi come corista, cantante e musicista in vari gruppi locali, alternando il lavoro nel negozio. Il suo primo contratto discografico lo firma a soli 16 anni, con la Sugar Music. Da quel momento, la carriera di Elisa non si è più fermata e il successo è arrivato forte. Oggi è una delle cantautrici italiane più amate e apprezzate del panorama musicale.