Il dramma choc di Emma a La clinica della pelle: “Devo sperare che non sanguini”, immagini impressionanti, cos’è successo.

Continuano le avventure della dottoressa Craythorne nel suo studio di Londra e dei suoi pazienti che decidono di rivolgersi a La clinica della pelle per riappropriarsi del proprio corpo.

Una delle protagoniste indiscusse di questa terza stagione de La clinica della pelle, è proprio la giovanissima Emma. Alle telecamere del famoso e seguitissimo programma di Real Time, la ragazza ha raccontato di come la malattia l’abbia fortemente cambiata. E, soprattutto, chiusa in se stessa. Il tutto, a quanto pare, sarebbe accaduto circa 10 anni prima della sua partecipazione al programma. “Mi hanno detto che non esiste alcun tipo di trattamento”, ha raccontato Emma. Spiegando, quindi, di essere fortemente addolorata per questo motivo. E di essere fortemente intenzionata a risolvere la situazione una volta per tutte. Cosa è successo? Cerchiamo di capire qualche cosa in più da vicino.

La clinica della pelle, il dramma choc di Emma: impressionante!

Quando Emma ha deciso di partecipare a La clinica della pelle, l’ha fatto perché da circa 10 anni soffre di un patologia definita linfoangioma circoscritto. La parte superiore della sua gamba, infatti, era ricoperta da piccola puntini di colore rosso sangue che, con un solo tocco, le procuravano dolore e sanguinamento.

Seppure Emma, ancora prima di rivolgersi alla dottoressa Craythorne de La clinica delle pelle, si sia rivolta a diversi medici, è soltanto con la dermatologa irlandese che è riuscita a trovare beneficio. Tutti gli specialisti consultati precedentemente, infatti, le avevano detto che non c’era alcun tipo di trattamento da fare per la sua pelle. La Craythorne, invece, ha subito trovare la cura adatta a lei. Ed ha registrato subito i primi risultati. Dopo quattro settimane dalla prima seduta di laser a diossido, che aveva il compito di eliminare le cicatrici e non farle più ricomparire, i risultati sono stati più che soddisfacenti. Dopo 4 mesi, invece, sono stati impressionanti. Ecco qua:

Davvero incredibile, vero? Ci auguriamo che, ad oggi, Emma si sia riappropriata del suo corpo. E sia ritornata a vivere.