Sanremo 2022, fidanzati o fratelli? Qual è il vero legame tra Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista

Se lo chiedono in tanti: i due artisti de La Rappresentante di Lista, arrivati secondi in classifica ieri, sono fidanzati, fratelli o altro?

Sul palco del Teatro Ariston hanno stupito tutti ieri sera: con il brano Ciao Ciao, il duo de La Rappresentante di Lista si è aggiudicato il secondo posto nella classifica provvisoria della prima puntata di questo 72esimo Festival di Sanremo.

Veronica Luccesi e Dario Mangiaracina hanno fondato il loro duo artistico nel lontano 2011 dopo essersi dedicati al teatro. Nel 2014 hanno lanciato il loro primo album, caratterizzato da un’impronta folkloristica ed intitolato (per la) Via di casa, con l’etichetta Garrincha Dischi.

L’anno successivo è la volta del secondo lavoro discografico, Bu Bu Sad, presentato insieme ad Enrico Lupi e Marta Cannuscio, a cui farà seguito Go Go Diva nel 2018. Non tutti sanno che Questo corpo, singolo promozionale dell’album, è stato scelto come colonna sonora del quarto episodio della serie tv The New Pope, diretta dal regista Paolo Sorrentino.

Una coppia che incuriosisce moltissimo il pubblico: molti, ad esempio, si chiedono quale sia il significato del nome della band oppure che legame ci sia davvero tra Veronica e Dario. Scopriamolo!

Veronica Luccesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista sono fidanzati? Ecco la verità

Il nome scelto per il gruppo è nato dal fatto che nel 2011, in occasione del referendum abrogativo sull’energia nucleare, Veronica si iscrisse come rappresentante di lista a Palermo in uno dei tanti partiti politici.

Vedendoli così affiatati sul palco, viene spontaneo chiedersi se tra loro ci sia un rapporto che vada oltre quello puramente lavorativo. Ebbene, Veronica e Dario non sono né fidanzati né fratelli come qualcuno ha ipotizzato. Sono però due grandi amici conosciutisi a Palermo e accomunati dall’amore per la musica.

E voi avete ascoltato la loro canzone Ciao Ciao? Pensate che abbiano meritato il secondo posto della classifica provvisoria?