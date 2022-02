Sanremo 2022, quanto costa andare all’Ariston per assistere allo spettacolo

Sanremo 2022 è appena iniziato, ma sapete quanto costa andare all’Ariston per assistere allo spettacolo? Non tutti lo immaginano.

Era il momento che più aspettavamo e finalmente è arrivato: Sanremo 2022 è iniziato! Dopo mesi di preparazione, di notizie e di indiscrezioni clamorose, il Festival è ritornato. E, data la prima serata, non ha fatto deluse le aspettative del suo amatissimo pubblico.

Proprio ieri sera, è andata in onda la prima ed imperdibile serata del Festival di Sanremo e tra qualche ora ne andrà in onda la seconda, vi siete mai chiesti quanto costa andare all’Ariston per assistere allo spettacolo? Diciamoci la verità: il Festival è uno di quegli eventi del tutto imperdibili. E che, soprattutto, riesce ad accomunare ed unire ognuno di noi. Nella settimana di Sanremo, infatti, tutti parlano del Festival e tutti sono interessati a capire e scoprire chi sarà il suo vincitore. Quanto costerebbe, però, se vi venisse la voglia di assistere allo spettacolo da vicino? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sanremo 2022, quanto costa assistere allo spettacolo?

A partire da Martedì 1 Febbraio fino a Sabato 5 Febbraio, Amadeus sarà al timone di Sanremo 2022. Ricca di ospiti, di performances e di colpi di scena, l’evento musicale continua ad essere uno dei più seguiti della televisione italiana.

Quest’anno il teatro Ariston non è affatto gremito di spettatori per via dell’emergenza Coronavirus. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che soltanto 1900 persone abbiano avuto la possibilità di sedersi in platea. E godersi da vicino lo spettacolo. Siete curiosi, a questo punto, di sapere quanto costa andare all’Ariston? Da quanto si apprende da Novella 2000, sembrerebbe che il prezzo possa variare a seconda della serata e del posto assegnato. A quanto pare, infatti, si partirebbe da 100 per tutte e quattro le serate in galleria. E 180 euro per la platea. Per la quinta serata, invece, chi siede in galleria pagherebbe il biglietto 320 euro. In platea, invece, 660 euro. Ma non è affatto finita qui. Sembrerebbe che sia stata data la possibilità di acquistare un abbonamento, comprendente tutte e cinque le serate. Ed anche questo, ovviamente, ha due prezzi differente. Per chi siede in galleria, infatti, lo avrebbe pagato 672 euro. Chi siede in platea, invece, 1290 euro.

L’avreste mai detto?