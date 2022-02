Grazie a Vite al Limite è dimagrita ben 122 kg: un record imbattibile, ma avete visto com’era prima? Le immagini vi lasceranno senza parole.

Una cosa è certa: la protagonista di questo nostro articolo può dire a gran voce di aver cambiato letteralmente la sua vita dopo la partecipazione a Vite al Limite. Grazie alla sua costanza e al percorso impostole dal dottor Nowzaradan, la donna è dimagrita ben 122 kg.

Un record davvero imbattibile, quello di cui vi stiamo andando a parlare. E che, com’è giusto che sia, non soltanto non è assolutamente passato inosservato, ma ancora adesso è scolpito nella mente dei telespettatori del programma. D’altra parte, si tratta di più di 100 kg in meno. Un risultato davvero incredibile, quindi. Come si può dimenticare? Davvero impossibile! Di chi stiamo parlando, però? Facciamo esattamente riferimento alla paziente del dottor Nowzaradan conosciuta ed amata nel corso della terza stagione di Vite al Limite. Pesava 276 kg quando è arrivata nella clinica di Houston ed aveva un fortissimo bisogno di ritornare in forma, ma quando è terminata la sua esperienza la bilancia 154 kg. Incredibile, vero? Guardate, però, com’era prima?

A Vite al Limite è dimagrita 122 kg: prima era irriconoscibile, guardatela qui

Quando ha deciso di prendere parte a Vite al Limite nel corso della terza stagione del programma, Susan Farmer era fortemente intenzionata a perdere perso per potersi riappropriare della sua vita. Con un peso che raggiungeva i 276 kg e alcuni problemi neurologici che le stavano per compromettere la mobilità, la trentasettenne del Texas doveva assolutamente ritornare in forma. E, dando uno sguardo al suo profilo Facebook, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Seppure la foto riproposta in alto ce la mostri nel lontano 2018, possiamo dire che Susan non soltanto è dimagrita 122 kg, ma ha battuto anche ogni tipo di record.

Vi ricordare, però, com’era prima? Senza alcun dubbio, si! Anche perché personaggi del genere difficilmente vengono dimenticati. In ogni caso, ve la mostriamo noi. Vi assicuriamo: resterete davvero a bocca aperta!

Non sappiamo come sia diventata oggi e, soprattutto, se abbia continuato a mantenere un regime sano e regolato – anche se ci auguriamo di si. In ogni caso, si può dire a gran voce che la sua trasformazione è stata davvero incredibile.