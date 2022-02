Tananai è uno dei concorrenti di Sanremo 2022, ma sapete che cosa significa il suo pseudonimo? Forse non tutti lo immaginano.

Davvero incredibile questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, vero? In onda da Martedì 1 Febbraio, l’evento musicale continua a dimostrarsi piuttosto imperdibile.

Giunta al suo secondo appuntamento, anche questa sera Sanremo 2022 è pronto a regalare una serata davvero indimenticabile. In diretta televisiva dall’Ariston, infatti, tra qualche ora Amadeus darà il via alla gara musicale ricca di cantanti. Al momento, non è ancora stata resa nota la scaletta. Eppure, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli artisti previsti per questa sera sono piuttosto spettacolari. Non soltanto, infatti, vedremo esibirsi la mitica Elisa, vincitrice di Sanremo nel 2001 con ‘Luce’, ma anche artisti giovanissimi. Tra questi, c’è anche lui: Tananai. Come ricorderete, il cantante si è fatto notare a Sanremo Giovani. Ed ha avuto il diritto, insieme ad altri suoi compagni, di entrare a far parte della gara dei Big. Cosa sappiamo, però, su di lui? Il suo nome d’arte, c’è da ammetterlo, è piuttosto particolare, ma sapete che cosa significa? Scopriamolo insieme.

Cosa significa Tananai? Forse non tutti lo immaginano: il ‘retroscena’

Con la sua canzone ‘Sesso Occasionale’, come dicevamo precedentemente, Tananai è uno dei giovanissimi talenti che ha conquistato il palco di Sanremo Giovani. E che questa sera, invece, si esibirà insieme agli altri Big in gara. In attesa, però, di poter assistere alla sua esibizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto?

Appurato che il suo talento è impressionante ed era più che scontato che si aggiudicasse il passaggio diretto a Sanremo 2022, vi siete mai chiesti che cosa significa il suo pseudonimo? Il suo ‘vero’ nome è, infatti, Alberto Cotta Ramusino. Eppure, il giovane cantante ha scelto di utilizzare un nome d’arte che in qualche modo richiama la sua infanzia. Quando era piccolo, da quanto si apprende dal web, il giovane cantante veniva chiamato così proprio perché era una ‘piccola peste’.

Insomma, Tananai non è altro che un richiamo al suo passato. E, soprattutto, al suo spirito ‘pestifero’. L’avreste mai immaginato?