Ha preso parte a Passaparola e da subito è stata amatissima, ma sapete che cosa fa oggi? Da qualche mese la sua vita è completamente cambiata!

Senza alcun dubbio, il suo sorriso sarà ancora scolpito nelle vostre menti! Stiamo parlando di una delle vallette di Gerry Scotti e di tantissimi altri programmi di successo che, sin da subito, ha saputo riscuotere un successo impressionante.

Leggi anche –> A Passaparola batté ogni record: ricordate il campione Ferdinando Sallustio? Sono passati 15 anni

Entrata a far parte della splendida famiglia di Passaparola nel 2001, la giovanissima valletta di Gerry Scotti è stata immediatamente amatissima dal pubblico italiano. D’altra parte, reazione differente non si poteva affatto avere. Semplice, bella, spontanea e genuina, la giovanissima di Moncalieri ha saputo incantare tutti i telespettatori del famoso e seguito game show del pre-serale di Canale 5. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione a Passaparola e sappiamo benissimo che, subito dopo, la giovanissima ha cavalcato la cresta dell’onda, sono davvero tantissime le persone che si chiedono, però, che fine abbia fatto oggi? Da diverso tempo, ormai, non figura più come una presenza fissa sul piccolo schermo, ma che cosa fa? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma proprio qualche mese fa la sua vita è cambiata per sempre. Scopriamo insieme cos’è successo.

Leggi anche –> È stata una letterina di Passaparola, ricordate? Oggi la sua vita è cambiata: cosa fa

È stata una valletta amatissima di Passaparola: la sua vita oggi è molto cambiata, che bello!

Era esattamente il 2001 quando, a distanza di anni dal suo esordio sul piccolo schermo come valletta per ‘Ok, il prezzo è giusto’, la giovanissima di Moncalieri prendeva parte a Passaparola. E ne diventava una valletta amatissima. Al fianco di Ilary Blasi, è stata una delle protagoniste indiscusse dello show per circa due stagioni. E, terminata questa esperienza, ha cavalcato l’onda del successo. Stiamo parlando proprio di lei: Alessia Ventura. Ve la ricordate?

Leggi anche –> La ricordata a Passaparola? Sono trascorsi 21 anni: rivederla oggi vi lascerà di stucco

Appurato che, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, la bellissima Alessia Ventura continua ad essere amatissima, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma qualche mese fa la splendida Ventura è stata la protagonista di un evento davvero grandioso: è diventata mamma! Dall’amore con Gabriele Schembari, ex amatissimo calciatore, è nata la loro primogenita.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?