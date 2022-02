Chi è e che lavoro fa il marito di Elisa: sapete come si sono conosciuti?

Sposata dal 2015, la cantante Elisa è madre di due bambini, Emma Cecile e Sebastian: sapete chi è e cosa fa nella vita suo marito?

Tra i favoriti di questo Festival di Sanremo 2022, Elisa Toffoli è tornata alla grande sul palco del Teatro Ariston con un brano intitolato O forse sei tu a distanza di vent’anni esatti dalla vittoria con Luce.

Sono tanti i successi che hanno caratterizzato la carriera della cantante triestina in questi ultimi due decenni e che l’hanno portata a diventare una delle artiste più amate nel panorama musicale del nostro Paese. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? La bravissima Elisa è sposata dal 2015 con Andrea Rigonat, padre dei suoi figli Emma Cecile e Sebastian, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2013.

I due sono convolati a nozze a Grado, in Friuli Venezia Giulia e la protagonista indiscussa della cerimonia che ha celebrato la loro unione è stata la musica. Tra gli invitati non sono mancati i volti più famosi del mondo delle sette note come Tiziano Ferro, Francesco Renga, Emma Marrone. Non poteva essere altrimenti, dal momento che non solo la Toffoli è una musicista, ma anche suo marito.

Chi è il marito di Elisa e come si sono incontrati

Andrea Rigonat è uno dei chitarristi della moglie ed un produttore musicale. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1996, quando lui fece il suo ingresso come lead guitar nella band che accompagnava in tour proprio la cantante triestina.

Un amore destinato il loro, visto che al momento in cui si sono conosciuti per la prima volta, Andrea era già fidanzato con una delle coriste. A quanto pare, però, ciò non ha ostacolato la nascita di un grande sentimento tra loro: quello per Elisa fu un vero colpo di fulmine ed oggi sono una coppia affiatatissima.

Diversi gli scatti social che li ritraggono insieme: sono proprio il ritratto dell’amore, siete d’accordo?