Paola Marella, non tutti sanno di quel drammatico episodio: “Non è stato semplice”

Non tutti sanno che l’amata conduttrice Paola Marella ha vissuto un drammatico episodio, un momento difficile: “Non è stato semplice”.

Paola Marella è un’amata conduttrice televisiva. E’ conosciuta al pubblico per la sua presenza in numerosi programmi, in particolare in onda su Real time. Intraprende la carriera di agente immobiliare come dipendente in un gruppo che all’epoca gestiva frazionamenti immobiliari. Successivamente apre una società insieme alla Direttrice Vendite del gruppo per cui lavorava a quel tempo.

Dal 2007 intraprende la carriera televisiva in parallelo a quella professionale come architetto. L’abbiamo vista per tanti anni in Cerco casa disperatamente e in Vendo casa disperatamente, programmi in onda su Real Time. Al momento è impegnata ne I Consigli di Paola su Cielo e A te le chiavi su La 7. Nel 2021, la conduttrice ha contratto il Covid e per lei, ci sono state delle conseguenze. A Panorama ha raccontato quel periodo difficile.

Paola Marella ha vissuto un periodo drammatico: “Non è stati facile”

L'anno scorso, la conduttrice ha contratto il covid. In un intervista a Panorama ha raccontato di aver avuto dei problemi, ci sono state conseguenze.

La conduttrice ha confessato nel 2021: “Purtroppo ho contratto il Covid e nonostante non abbia avuto sintomi gravi, il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore. Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto“. Affrontare tutto da sola per la Marella non è stato semplice, lei ha raccontato di essere stata curata a casa: “Sono stata curata a casa con una terapia, nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e una brava ematologa, sono stata fortunata”.

E’ stato un periodo difficile per la conduttrice, il covid ha portato in lei delle conseguenze, ma grazie al suo cardiologo è riuscita a rimettersi in salute.