Fabrizio Moro è oggi un cantante amatissimo: sapete qual è il suo titolo di studio? Il ‘dettaglio’ che non tutti conoscono.

Fabrizio Moro è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022. L’abbiamo visto nella seconda serata e ha cantato sul palco dell’Ariston il brano Sei tu. E’ arrivato diritto al cuore, lasciando emozioni e sensazioni senza fine.

Questa non è la sua prima volta a Sanremo, ma già in passato abbiamo avuto il piacere di sentirlo cantare alla kermesse. L’ultima sua partecipazione risale al 2018, ma non da solo. Il cantautore insieme a Ermal Meta, ha cantato il brano Non mi avete fatto niente, portando a casa la vittoria. Ma la sua primissima volta risale al 2000, quando era giovanissimo. Moro partecipò nella sezione Giovani portando il brano Un giorno senza fine. Da quel momento non si è più fermato e ha continuato ad emozionarci e conquistarci con la sua musica. Ma sapete proprio tutto del cantautore? Per caso, conoscete il suo titolo di studio?

Fabrizio Moro, amatissimo cantante: qual è il suo titolo di studio

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Fabrizio Moro ha cantato sul palco dell’Ariston il brano Sei tu. Un brano meraviglioso, cantato da un artista dalla voce graffiata e imponente. Nella prima classifica fatta dalla sala stampa, in cui erano presenti i big che hanno cantato in questa serata, si è posizionato al quinto posto.

Mentre, nella classifica generale, sempre della sala stampa, in cui c’erano tutti i cantanti, si è posizionato al decimo posto. Ovviamente, questa è una classifica provvisoria, a cui verranno aggiunti nelle altre serate il voto del pubblico e il voto della giuria demoscopica. Quindi, tutto potrebbe cambiare. L’ultima partecipazione di Moro al Festival risale al 2018, quando insieme a Ermal Meta ha trionfato, con il brano Non mi avete fatto niente. Oggi è uno degli artisti più amati e apprezzati: ma sapete proprio tutto di lui? Conoscete il suo titolo di studio?

Fabrizio Moro ha studiato all’Istituto per la cinematografia e la televisione “Roberto Rossellini”. E’ un musicista autodidatta, ha imparato a suonare la chitarra da solo e ha scritto la sua prima canzone a quindici anni. E’ del 1996 il suo primo singolo, Per tutta un’altra destinazione. Ebbene, conoscevate questi dettagli della sua vita?