Alle telecamere de La clinica della pelle, Nick si è lasciato andare ad una dolorosa confessione: cos’è successo, scopriamolo insieme.

“La situazione adesso è peggiorata”, è proprio con queste esatte parole che Nick si presenta alle telecamere de La clinica della pelle. E spiega abbondantemente il suo problema.

Seppure il problema alla pelle di Nick non sia per nulla grave, l’uomo ha ugualmente confessato alla dottoressa Craythorne di non sentirsi affatto a proprio agio nel suo corpo. E di essere fortemente preoccupato per la sua patologia. “Mi sembra di vedere più masse: si stanno formando anche delle pustole”, ha detto alla dermatologa irlandese. Spiegando, quindi, perché sostiene che la situazione sia fortemente peggiorata. Non ci è dato sapere quando Nick si è reso conto di soffrire di questa patologia, sia chiaro. Fatto sta che ha scelto di partecipare al programma di Real Time proprio perché non ne poteva più. “Non mi sento a mio agio”, ha detto. Scopriamo insieme cos’è successo. E, soprattutto, qual è stata la situazione datagli dalla dottoressa Craythorne.

Nick a La clinica della pelle: “Mi sembra di indossare nasi finti”

“Sto per riavere la mia vita”, ha detto Nick a distanza di 6 mesi dopo l’inizio dalla cura. Un risultato davvero sorprendente, non c’è che dire. Riavvolgiamo un attimo il nastro, però. E scopriamo perché il giovane uomo ha scelto di rivolgersi a La clinica della pelle e alla dottoressa Craythorne.

Da diverso tempo, Nick si è reso conto di quanto il suo naso fosse letteralmente diverso dagli altri. Pieno di pustole, rosso e decisamente più gonfio, l’uomo ha deciso di rivolgersi alla dermatologa irlandese per capire che cosa fosse. Fatta una prima visita, la simpaticissima Emma ha avuto un’unica diagnosi: il naso di Nick era affetto da un tipo di rosacea, denominata rinofima. Nulla di preoccupante, quindi! Infatti, la cura che gli è stata affidata è stata davvero semplicissima, ma super efficace. Non soltanto Nick, per circa un anno, deve assumere delle pastiglie, ma si deve sottoporre anche a sedute laser.

A distanza di mesi dall’inizio della cura, Nick è pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti.