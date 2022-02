Si è classificata al secondo posto a Miss Italia nel 2008, ma avete visto cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo il concorso di bellezza.

È uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, Miss Italia! Andato in onda per la prima volta nel 1936, il famoso concorso di bellezza ha saputo collezionare tantissime edizioni, ma anche vincitrici. E ciascuna di loro, com’è giusto che sia, ha saputo conquistare un posto nel mondo dello spettacolo nostrano. Ma non solo.

Chi lo dice che soltanto le vincitrici di un programma ottengono un successo assoluto e cavalcano la cresta dell’onda? Assolutamente si! E la protagonista di questo nostro articolo, infatti, ce ne da ampia testimonianza. Classificatasi al secondo posto a Miss Italia nel 2008, la giovanissima modella ha saputo riscuotere un clamore impressionante subito dopo la fine del concorso di bellezza. Ed, ad oggi, è un volto amatissimo da tutti noi. Siete curiosi di sapere cos’è successo subito dopo Miss Italia? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli.

Si è classificata al secondo posto a Miss Italia nel 2008, ma cosa fa oggi?

Nata in Sicilia nel 1989, la seconda classificata a Miss Italia nel 2008 inizia la sua carriera da modella proprio nel 2004. Ed approda, dopo esattamente 4 anni, sul palco di Salsomaggiore terme conquistando tutti con la sua bellezza. Come ricorderete, la vincitrice di quell’edizione del concorso è stata proprio Miriam Leone. Nonostante questo, però, il successo ottenuto dalla seconda e della terza classificata è stato davvero impressionante. Stiamo parlando proprio di lei: Marianna Di Martino De Cecco, figlia di Giuseppe Di Martino, famoso regista.

Sono trascorsi esattamente 13 anni dal suo secondo posto a Miss Italia, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi Mariana Di Martino? Forse non tutti lo sanno, ma, così come suo padre, anche la giovanissima siciliana ha intrapreso la carriera del cinema. Dopo aver partecipato a Italia’s next top model, la Di Martino abbandona per sempre la carriera da modella. E diventa un’attrice a tutti gli effetti. L’esordio sul grande schermo avviene nel 2011 nel film ‘Ex-Amici come prima’. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo. Eccola oggi:

L’amate anche voi come attrice?