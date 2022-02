“A 7 anni…”: Amadeus ricorda bene quell’episodio traumatico della sua vita

In tv lo vediamo spigliato e sicuro di sé, ma anche Amadeus ha le sue paure: al settimanale Oggi, ha raccontato l’episodio che lo ha segnato.

E’ uno dei volti più noti della tv dove riesce ad essere disinvolto e pienamente padrone della scena: anche per questo nessuno immaginerebbe che Amadeus soffre di ipocondria. Ne ha di nuovo parlato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui spiega anche l’episodio che ha dato origine a questo problema.

“Chiamo Giovanna e i miei figli anche quattro volte al giorno per sapere se stanno bene”, aveva rivelato nel 2017 al Tv Sorrisi e Canzoni. Più recentemente, sulle pagine di Oggi ha spiegato cosa gli capitò quando era bambino: un trauma mai superato che lo ha reso molto apprensivo riguardo alla salute propria e a quella de suoi cari.

“I miei medici lo sanno: quando li chiamo mi devono vedere e dire subito cosa ho. Anzi, quando poi mi sento dire: ‘Ci rivediamo fra un anno per un controllo’, gli rispondo seccato: ‘Ma perché fra un anno? Fra sei mesi sono qui’”, ammette il conduttore del Festival di Sanremo 2022.

Ma cosa ha determinato la sua ipocondria? Si tratta di qualcosa accaduto molti anni fa.

Amadeus, l’episodio mai superato: fu un vero trauma

Il noto volto Rai ha spiegato che la sua eccessiva paura delle malattie deriva da un brutto episodio: “Tutto parte da lontano. A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”.

Avendo un tale timore, Amadeus è molto attento anche all’alimentazione, infatti da 15 anni rinuncia a mangiare sale e carne rossa: “Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”.

Per sua moglie Giovanna e per suo figlio José non è semplicissimo convivere con la sua fobia: “Per fortuna ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c’è, ci concediamo delle ‘serate schifezze’. Patatine, salse, chi più ne ha più ne metta”. La showgirl ha raccontato quale comportamento adotta per convivere con il problema del marito: “Come si convive in casa? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.

Vi sareste mai immaginati che Amadeus soffrisse di questa paura?