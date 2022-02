Sanremo 2022, la frase di Iva Zanicchi non passa inosservata: “Lei ha anche altre cose”, Drusilla Foer replica

Sanremo 2022, la frase di Iva Zanicchi rivolta a Drusilla Foer non passa inosservata: “Lei ha anche altre cose”, la co-conduttrice replica.

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 ha visto sul palco dell’Ariston tutti i big in gara. Sono cinque serate, l’ultima si svolge il 5 febbraio e vedrà il vincitore della settantaduesima edizione della Kermesse musicale.

Anche in questa terza serata è stata stilata una classifica, sempre provvisoria, e al primo posto si sono posizionati Mahmood e Blanco con il brano Brividi, seguiti da Elisa con O Forse sei tu e da Gianni Morandi al terzo posto con il brano Apri tutte le porte. Ad accompagnare Amadeus c’è stata Drusilla Foer, cantante, attrice, pittrice e autrice. E’ un’artista conosciuta soprattutto sul mondo social e ha avuto modo di farsi conoscere nel 2017 quando è stata una dei tre giudici di Strafactor, lo speciale di X-Factor, accanto a Jake La Furia ed Elio. Drusilla Foer in realtà nasce come Gianluca Gori, fotografo di origine toscana. Solo in seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla che, come abbiamo detto, è divenuta popolare sui social, soprattutto su Youtube e Instagram.

Nella serata appena terminata c’è stato un momento che ha colpito tutti. Quando è arrivata Iva Zanicchi, c’è stato il saluto tra la cantante in gara e Drusilla, ma alcune parole di Iva non sono passate inosservate e la co-conduttrice ha subito replicato.

Leggi anche Sanremo 2022, la caduta dal palco diventa virale: è successo mentre cantava Cesare Cremonini

Sanremo 2022, la frase di Iva Zanicchi non passa inosservata: Drusilla Foer replica in diretta

Abbiamo avuto il piacere di ascoltare tutti i big in gara al Festival di Sanremo 2022. In questa terza serata appena conclusasi, ci siamo lasciati trasportare dalle emozioni ma anche dalle risate. Amadeus è stato accompagnato dalla co-conduttrice Drusilla Foer, divenuta inizialmente molto popolare su Youtube.

Leggi anche Sanremo, Drusilla Foer incredibile retroscena: riguarda proprio la ‘governante’

L’artista nasce come Gianluca Gori, ma ha poi deciso di plasmare questo personaggio di Drusilla. Calcando il palco dell’Ariston è diventata la prima conduttrice en travesti a Sanremo. Nella terza serata, come vi abbiamo accennato, c’è stato un momento che ha visto protagoniste la co-conduttrice e Iva Zanicchi.

La cantante, arrivata sul palco per cantare il suo brano in gara, ha rivolto la parola alla Foer. Ma alcune sue frasi non sono assolutamente passate inosservate. La Zanicchi ha detto, dopo averla salutata: “Quanto sei alta? –poi ha continuato– lei ha anche altre cose“, dopo questa frase Amadeus ci ha scherzato su esclamando con un: “Noo…“, e Iva ha cercato di smorzare cercando di far capire che intendeva forse altre qualità. Drusilla è intervenuta, cercando anche lei di mitigare la situazione, e ha replicato: “Diverse cose, colta, intelligente”, accompagnata da cenni di approvazione di Iva.

Un momento che ovviamente non è rimasto nel silenzio. Voi cosa ne pensate di questo ‘scambio di battute’?