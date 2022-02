Alessia Marcuzzi risponde ad una domanda ‘intima’: “Il posto più strano dove…”

Alessia Marcuzzi risponde ad una domanda molto ‘intima’ posta dai suoi fan: “Il posto più strano dove…”

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Con la sua ironia e schiettezza riesce sempre a strappare un sorriso, come in questo caso, quando un fan le pone una domanda molto intima. Siete curiosi si sapere cosa ha risposto?

Alessia Marcuzzi, oltre a essere un’attrice, conduttrice e imprenditrice di successo, è anche un verso personaggio dei social media. Il suo profilo Instagram vanta più di 5 milioni di seguaci, e molto spesso si diverte a interagire con loro, rispondendo alle varie domande. Uno dei momenti più attesi e seguiti dai suoi follower è ‘Alex in the box‘, dove la Marcuzzi risponde alle domande più interessanti e divertenti dei suoi fan. Qui gli ammiratori possono chiederle varie cose, a partire dalla sua beauty routine, i suoi vestiti, il suo lavoro, ma soprattutto incuriosisce molto la sua vita privata.

Leggi anche La figlia è una vera icona della tv, ma sapete chi sono e che lavoro fanno i genitori di Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi risponde a una domanda ‘intima’: “Il posto più strano…”

La bella e simpatica Alessia Marcuzzi è dotata di una grande intelligenza e senso ironico, infatti non si scandalizza davanti alle domande, a volte invasive, dei suoi fan. Al contrario è solita scherzarci su, rispondendo in un modo tutto suo. Non si tira indietro nemmeno davanti alle domande più ‘intime’, come quando le hanno chiesto quale fosse la sua posizione preferita.

Leggi anche Alessia Marcuzzi, come essere super eleganti anche d’inverno: l’abito non passa inosservato

Ovviamente la sua risposta è stata brillante e ironica come lei. Ha mostrato un video in cui pratica una delle posizioni dello yoga, tra le più assurde, dicendo ironicamente “Se non sto in questa posizione esatta non se ne parla”. Anche in questo caso, Alessia Marcuzzi ha risposto in maniera molto simpatica, quando un fan le ha chiesto: “Posto più strano dove hai fatto l’amore?” La Marcuzzi, con la sua mentalità aperta e spontanea, ha risposto francamente e in modo eloquente, senza dire nemmeno una parola. Ha semplicemente postato una gif di un’aereo che lascia una scia a forma di cuore. Così non ha lasciato spazio a fraintendimenti!

Leggi anche Alessia Marcuzzi, la foto nostalgica dei sedici anni fa il pieno di like: una vera opera d’arte in versione acqua e sapone

E voi conoscevate questo divertente retroscena sulla vita di Alessia Marcuzzi?