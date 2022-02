Chi è Vinicio Capossela: età, Instagram, dove vive, moglie e figli

Chi è Vinicio Capossela: scopriamo insieme l’età, Instagram, dove vive, moglie e figli dell’artista

In attesa di vederlo duettare stasera sul palco di Sanremo insieme a Giovanni Truppi, con il brano Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, scopriamo qualcosa in più su questo artista.

Questa sera, venerdì 4 febbraio lo vedremo duettare sul prestigioso palco dell’Ariston insieme al concorrente in gara Giovanni Truppi. Il loro omaggio andrà all’immortale Fabrizio De Andrè, che ha fatto del suo genere una vera icona musicale. Vinicio Capossela è un artista davvero sfaccettato e pieno di talento. Oltre ad essere un cantautore di successo è anche un musicista polistrumentista e scrittore di numerose canzoni. Il suo stile prende ispirazione della sua vita e dalla sua quotidianità, insieme a un’attenzione verso l’uomo, il mito e la poesia. È anche uno degli artisti che ha vinto più riconoscimenti dal Club Tenco, con quattro Targhe Tenco e una alla carriera. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Vinicio Capossela? Scopriamo insieme la vita dell’artista

Le sue origini vanno ricondotte alla Germania, nello specifico ad Hannover, dove nasce nel 1965 da padre e madre originari dell’Irpinia, che corrisponde geograficamente al territorio di Avellino, in Campania. Viene chiamato Vinicio in omaggio al celebre fisarmonicista, di cui il padre era molto fan. Nella sua infanzia tornerà poi con la famiglia in Italia, stabilizzandosi a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, dove tuttora vive.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conosce praticamente nulla, poiché l’artista è un uomo veramente riservato. Sappiamo solo che ha avuto un matrimonio lampo nel 1994 con una fotomodella, di cui non si conosce il nome. I due divorziano dopo poco più di due anni, e non hanno avuto alcun figlio insieme. Non si conoscono altre relazioni di Vinicio con altre donne. Da quello che si può vedere dal suo profilo Instagram, che conta 140mila follower, Vinicio Capossela ha completamente dedicato la sua vita alla sua carriera e al suo grande amore per la musica e l’arte.

E voi conoscevate la vita privata di questo misterioso artista? Noi non vediamo l’ora di vederlo duettare sul palco di Sanremo 2022!