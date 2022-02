Fabrizio Moro, sapete cosa faceva prima del successo?

Sapete che cosa faceva Fabrizio Moro prima del successo? Ha iniziato la carriera nel mondo della musica così.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022 è iniziata martedì 1 febbraio. Per il terzo anno consecutivo, al timone della kermesse c’è Amadeus, affiancato da cinque co-conduttrici diverse. Nelle prime due serate abbiamo ascoltato i 25 artisti in gara.

Al momento, c’è una prima classifica, stilata dalla sala stampa. Fabrizio Moro è al decimo posto nella classifica generale. Tutto potrebbe cambiare, perchè manca il voto del pubblico e il voto della giuria demoscopica. L’ultima volta che abbiamo visto il cantautore alla Kermesse risale al 2018, quando insieme ad Ermal Meta si è classificato al primo posto con il brano Non mi avete fatto niente. A Sanremo 2022 ha portato il brano dal titolo Sei tu, lasciando decisamente il segno. Oggi gode di un successo fortissimo, ma sapete cosa faceva prima?

Cosa faceva Fabrizio Moro prima del successo: la sua carriera è iniziata così

Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2022 porta il brano Sei tu. L’abbiamo visto nella seconda serata ed è riuscito ad avvolgere il pubblico con la sua voce. Nel 2018, proprio il cantautore ha trionfato insieme a Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente.

La sua primissima partecipazione risale al 2000, nella sezione Giovani, dove ha portato allora il brano Un giorno senza fine. Mentre nel 2007, sempre nella categoria Giovani, ha trionfato con il brano Pensa, vincendo non solo la manifestazione ma si è anche aggiudicato il Premio Mia Martini della Critica. Oggi è uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama musicale, ma sapete che cosa faceva prima del successo?

Fabrizio Moro dopo aver studiato all’Istituto per la cinematografia e la televisione “Roberto Rossellini”, si è esibito per anni in locali e pub eseguendo cover di brani pop-rock con varie band. E’ un musicista autodidatta ed ha imparato a suonare la chitarra da solo e ha scritto la sua prima canzone a quindici anni. E’ del 1996 il suo primo singolo, dal titolo Per tutta un’altra destinazione. Da allora, la sua carriera è corsa tutta in salita.