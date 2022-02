Ilary Blasi, nessuno immaginerebbe mai che lavoro fa la mamma: totalmente diverso dal suo

Nessuno immaginerebbe mai che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi, totalmente diverso dalla conduttrice televisiva: ecco di quale si tratta

Lei è una famosa conduttrice, mentre la mamma svolge un lavoro totalmente diverso dal suo. È davvero difficile da immaginare. Siamo sicuri che nessuno di voi lo conosce. Ma se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi rivoluziona il suo look: “New color”, come si è mostrata la conduttrice

Che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, oltre ad essere la moglie di Francesco Totti, ex bandiera dell’AS Roma. Ha condotto trasmissioni di gran successo, da “Le Iene” al “Grande Fratello Vip”, fino al reality show de “L’Isola dei Famosi“. Nel 2006 ha condotto anche il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello. Ha quasi sempre lavorato per la rete del Biscione, tranne per la breve parentesi sanremese.

LEGGI ANCHE: Com’era Ilary Blasi ai tempi di Passaparola? Sono trascorsi 20 anni: resterete di stucco

La Blasi è nata a Roma il 28 aprile 1981 da Roberto Blasi e Daniela Serafini. I genitori sono entrambi originari di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino. È stato proprio il padre a sceglierle il nome, in quanto era amante del genere western e Ilary era proprio una nota protagonista di un film western. La Blasi ha inoltre tre sorelle, con le quali ha un bellissimo legame.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2022? Non ci più dubbi: parla Maurizio Costanzo

Di Ilary sappiamo quasi tutto, essendo un personaggio pubblico, mentre sappiamo poco sulla mamma, Daniela Serafini. I genitori della famosa conduttrice televisiva tengono alla riservatezza sulla propria vita privata. Sappiamo, però, qual è la professione della mamma della Blasi. Se Ilary, infatti, ha scelto di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, la madre, prima di lei, ha scelto un mondo totalmente diverso.

Daniela Serafini, infatti, è una vigilessa ed è totalmente estranea dal mondo dello spettacolo e soprattutto lontana dalle luci dei riflettori. La differenza tra Ilary e la mamma, però, si ferma alla professione. Le due donne, infatti, sono molto somiglianti, anzi, veramente due gocce d’acqua.

Ilary e la mamma Daniela sono veramente splendide, ma la bellezza sembra davvero un dono di famiglia. Anche il padre della Blasi, Roberto, è un bell’uomo. Lo stesso discorso può essere fatto con le sorelle.