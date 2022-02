Immagini choc a La dottoressa Pimple Popper, la storia di Melissa sconvolge tutti: mai visto nulla di simile prima d’ora.

Non solo la dottoressa Craythorne è la regina indiscussa della pelle e dei suoi problemi, ma anche la mitica Sandra Lee non è affatto da meno. Stimatissima dermatologa, ma anche esperta e seguita youtuber, la dottoressa Pimple Popper è la regina indiscussa del famoso programma che porta proprio il suo nome.

Quando Melissa ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Pimple Popper per via di una grossa protuberanza presente sulle spalle e sul suo collo. “Che ci siano 30 gradi o no e che sia notte o giorno, indosso sempre un cappuccio per mascherarlo”, ha detto la trentenne alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che l’incubo di Melissa sia iniziato nel 2015 da un momento all’altro. E che velocemente la situazione sia peggiorata. Da che era, infatti, una semplice ‘pallina’, le dimensioni del bozzo sono triplicate. Nel corso degli anni, Melissa ha tentato anche di rivolgersi ad un chirurgo, ma purtroppo non si è potuta sottoporre ad alcun intervento chirurgico per non mancare a lavoro. Scopriamo insieme com’è andata a finire.

Melissa da La dottoressa Pimple Popper: immagini choc, cos’è successo

“È il più grande che io abbia mai operato”, sono proprio queste le esatte parole che la bella Sandra Lee ha detto appena vista la protuberanza di Emma. D’altra parte, è stato proprio questo il motivo che ha spinto la trentenne a partecipare al programma ‘La dottoressa Pimple Popper’. Di che cosa si tratta, però, esattamente? Prima di svelarvelo, guardate un po’ qui:

Forse in molti lo riconosceranno, ma quella grossa masse presente sulle spalle di Melissa non è altro che un lipoma. Certo, è notevolmente enorme, questo è visibile a tutti, ma non è affatto nulla di preoccupante. La dottoressa Pimple Popper, pensate, ha immediatamente provveduto all’esportazione tramite anestesia locale.

Seppure il lipoma fosse enorme e la dottoressa Lee ha dovuto tagliarlo in più parti, l’operazione è andata alla grande. E Melissa, al suo termine, si è detta felice di essersene sbarazzata.