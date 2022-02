Amadeus è un personaggio televisivo davvero amatissimo, ma non tutti sanno in che cosa ha conseguito il diploma: retroscena incredibile!

Siamo giunti alla fine di questo incredibile viaggio nella musica! Iniziata Martedì scorso, proprio tra qualche ora verrà eletto il vincitore o la vincitrice di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Avete già un vostro preferito? C’è da ammettere che mai come quest’anno la kermesse scelta è stata davvero incredibile. E ciascuno dei suoi componenti merita di aggiudicarsi il leoncino d’oro.

Al timone per la sua terza volta consecutiva, Amadeus è stato, ancora una volta, un traghettatore davvero perfetto. Sempre sul pezzo e, soprattutto, sempre spontaneo, il buon Sebastiani ha ampiamente confermato il motivo del suo successo. E, soprattutto, perché il Festival con lui al suo timone assume proprio tutt’altro sapore. Amadeus è amatissimo e la sua carriera è davvero impressionante, non c’è che dire. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono in che cosa ha conseguito il diploma il giovane Sebastiani. Voi, ad esempio, lo sapete? Se la risposta dovesse essere negativa e siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Vi assicuriamo, resterete davvero senza parole.

Amadeus, in che cosa ha conseguito il diploma? Non tutti lo sanno

È da quando ha compiuto il suo debutto dapprima nel mondo delle radio e poi sul piccolo schermo nostrano che Amadeus ha cavalcato la cresta dell’onda. Pronto a divertirsi in prima linea e a far divertire il suo amatissimo ed affezionato pubblico, il buon Sebastiani è tra i volti più apprezzati dello spettacolo italiano. La sua carriera, infatti, è impressionante. Come lo è, tra l’altro, anche il suo successo. Nonostante questo, però, siamo certi che i suoi ammiratori non conoscono proprio tutto su di lui. Ad esempio, conoscete il suo diploma?

Forse non tutti lo sanno, ma il titolo di studio di Amadeus è il diploma da geometra. Incredibile, vero? Ecco. Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende da una sua intervista a Il Corriere della sera, sembrerebbe che all’esame di maturità sia accaduto qualcosa incredibile.

Lo sapevate?