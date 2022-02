In pochissimi lo sanno: che liceo ha frequentato Sabrina Ferilli?

In pochissimi conoscono questo dettaglio: che liceo ha frequentato la bella e simpatica Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, non solo attrice, ma anche doppiatrice e conduttrice televisiva. In pochi però sapranno quale liceo ha frequentato la Ferilli, scopriamolo insieme!

Siamo abituati a vedere la grande Sabrina Ferilli in molte trasmissioni televisive. Ci godiamo la sua incredibile simpatia e genuinità soprattutto nel programma Tu si que vales, in veste di giudice popolare al fianco della nota amica Maria De Filippi e gli altri tre giudici. La sua carriera è stata segnata da numerosi successi, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature per il David di Donatello. E come se non bastasse, è stata una delle principali protagoniste nel film premio Oscar in lingua straniera, La grande bellezza. Sappiamo molto sulla sua incredibile carriera, ma sapete anche che liceo ha frequentato l’attrice? In pochissimi lo sanno.

Sabrina Ferilli, che liceo ha frequentato?

Per quanto riguarda la sua infanzia, sappiamo che Sabrina Ferilli è nata a Roma nel 1964 da padre romano e madre di origine campana. È cresciuta a Fiano Romano, un comune di 15mila abitanti poco distante dalla capitale. Quello che forse non tutti sanno del passato della Ferilli è che ha frequentato il liceo classico Orazio di Roma. Sabrina Ferilli, dopo il diploma, aveva già le idee molto chiare riguardo al suo futuro. L’intento di diventare attrice ed entrare nel mondo dello spettacolo è sempre stato nelle sue corde.

Successivamente ha tentato senza successo di accedere al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Iniziò poco dopo la carriera di attrice cinematografica grazie ad alcune parti secondarie, come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e altri piccoli ruoli. Nel 1990 la sua carriera si sblocca quando il regista Alessandro D’Alatri la volle nel suo film Americano rosso. Da li la sua carriera è iniziata senza più fermarsi, arrivando ad essere il mito e un attrice simbolo della nostra cultura.

E voi conoscevate questo retroscena su Sabrina Ferilli e sul liceo che ha frequentato? In pochi ne erano a conoscenza.