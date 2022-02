Non lo vediamo più in televisione e adesso è lui stesso a spiegarne finalmente il motivo

Non lo vediamo più in televisione e adesso arriva il diretto interessato a spiegarne finalmente il motivo, chi l’avrebbe mai detto!

È stato un volto molto amato del piccolo schermo, partecipando a diversi programmi di successo. Tuttavia è da diverso tempo che il diretto interessato è scomparso dalla televisione, finalmente spiega il motivo dietro la sua scelta.

Ex calciatore ed ex volto di programmi di successo quali L’isola dei famosi, il Grande Fratello Vip e molti altri, da più di un anno ha deciso di dire addio alla televisione. La spiegazione di questa scelta è arrivata solo ora, in un’intervista senza filtri a Novella 2000. Ha raccontato al settimanale che “Ho sempre considerato la televisione un passatempo, ma mi ha deluso e l’ho messa da parte. Questa televisione non mi appartiene e non mi piace l’idea di prenderne parte”. Probabilmente il volto noto si riferisce alla sua esperienza come vippone del GF Vip 5, avete capito di chi stiamo parlando?

Non lo vediamo più in televisione: arriva il motivo dal diretto interessato

Volto di innumerevoli programmi, a partire da quelli sportivi fino ad arrivare ai reality come il Grande Fratello Vip o L’isola dei famosi, di cui è stato sia concorrente che inviato. Ha anche partecipato all’edizione Vip di Temptation Island, insieme alla sua giovane compagna Nicoletta. Si tratta dell’ex calciatore e volto televisivo Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, con cui ha anche avuto due figli, ha deciso di allontanarsi da una televisione che non lo rispecchia più.

La sua ultima esperienza al GF Vip 5 non è certo stata piacevole, infatti Bettarini è stato squalificato dopo nemmeno una settimana di permanenza nella casa, per aver bestemmiato e di conseguenza infranto le regole del gioco. Da quel momento i rapporti, che erano sempre stati buoni, con il conduttore Alfonso Signorini, si sono completamente freddati, così come con tutta la produzione. Recentemente Stefano Bettarini ha anche lanciato delle dure critiche ad Alfonso e all’intero Grande Fratello Vip di quest’anno, affermando che Alfonso è un despota, mentre il triangolo Alex-Soleil-Delia è un teatrino creato ad arte.

E voi cosa ne pensate di queste parole e soprattutto del suo allontanamento dal mondo della televisione?