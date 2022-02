Irama a Sanremo 2022, arriva il gesto di Giulia De Lellis: avete visto cosa ha fatto?

Irama a Sanremo 2022, arriva il gesto inaspettato di Giulia De Lellis: avete visto cosa ha fatto?

Il giovane e talentuoso cantante Irama è uno dei protagonisti in gara a Sanremo 2022. Con il suo inedito ha già conquistato molte persone, ma arriva l’inaspettato gesto della sue ex, Giulia De Lellis. Curiosi di sapere cosa ha fatto?

La competizione canora più importante del nostro paese è nel pieno dello svolgimento. Tra i cantanti in gara di questo anno, possiamo trovare artisti molto variegati. Uno di questi è proprio Irama, scoperto grazie alla scuola di Amici. La sua canzone inedita Ovunque sarai sta riscontrando già un notevole successo tra il pubblico e non solo. La classifica generale della quarta e penultima serata, vede Irama tra i posti più alti. Il suo pezzo infatti, si trova momentaneamente al quarto posto, subito dopo il podio composto da Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa. Arriva una piacevole sorpresa per Irama, da una persona che lo conosce molto bene. Si tratta della nota influencer Giulia De Lellis, nonché ex fidanzata dell’artista. Sapete quale è stato il suo gesto?

Il gesto di Giulia De Lellis per il suo ex Irama

Non è un segreto che Irama, oltre ad essere un grande cantante, ha fatto parlare di se anche per la sua frequentazione con la nota influencer Giulia De Lellis. I due sono stati insieme a partire dal 2018, ma la loro relazione è durata poco più di un anno. Tuttavia Irama è stato il primo a far battere il cuore dell’influencer dopo il lunghissimo tira e molla con lo storico fidanzato Andrea Damante. Nonostante la rottura, tra i due è rimasto comunque un bellissimo rapporto di amicizia e stima reciproca.

Infatti, proprio in questa occasione, Giulia De Lellis fa un gesto molto carino per il suo ex. Nelle ultime ore ha pubblicato una storia tramite Instagram per supportare il cantante in lizza a Sanremo. La foto mostra il fermo immagine del video di Irama, e l’influencer accompagna l’immagine con la frase: “Sanremo è suo” e anche “Votiamo. Numero 11”. Questo bel gesto di supporto non lascia alcun dubbio sulla natura del loro rapporto. Inoltre la De Lellis non ha mai nascosto di essere una grande fan della musica di Irama.

E voi vi aspettavate questo gesto da parte di Giulia De Lellis?