Ormai ‘fuori’ dal mondo dello spettacolo, faceva il lavapiatti: adesso sta per tornare in tv

Lo abbiamo conosciuto giovanissimo in una fiction di grande successo, poi il lungo periodo lontano dai riflettori: ora sta per tornare in tv.

Sono trascorsi diversi anni da quando lo seguivamo in una delle fiction più amate andate in onda su Canale 5. Era davvero molto giovane allora, ma il suo personaggio è rimasto nel cuore del pubblico. Dopo l’enorme successo, i riflettori su di lui si sono spenti e non ha lavorato più per il mondo dello spettacolo. Ora però è pronto a tornare sul piccolo schermo.

Stiamo parlando di Niccolò Centioni, volto di Rudi (Rodolfo) ne I Cesaroni, all’epoca appena tredicenne. La storica serie trasmessa tra il 2006 ed il 2014 sulla rete ammiraglia Mediaset fu interpretata da Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Antonello Fassari ed altri attori tra cui anche nuovi talenti come, appunto, Centioni.

Quest’ultimo oggi ha 28 anni e da tempo ormai aveva lasciato il mondo dello spettacolo trasferendosi all’estero dove ha lavorato come lavapiatti. A Diva e Donna ha annunciato il suo ritorno sul set che è avvenuto grazie all’occasione offertagli da Amendola.

Niccolò Centioni presto i tv: Rudi de I Cesaroni sta per tornare

Dopo l’esperienza sul set de I Cesaroni, l’attore ha partecipato a Pechino Express e Notti sul ghiaccio, ma non era più tornato a recitare.

Nel corso dell’intervista a Diva e Donna ha raccontato di aver sperperato in auto, moto e divertimenti tutti i soldi guadagnati durante gli anni del successo e di essere stato quindi costretto a trasferirsi a Londra per cercare lavoro come lavapiatti.

“Mio padre mi ha lasciato libero di spendere tutto, non mi ha fatto mettere da parte niente – racconta Niccolò – Di colpo non ti chiama più nessuno. Un vuoto enorme. Ti fai mille domande, senza risposta”.

Ora Claudio Amendola l’ha voluto in una nuova serie che vedremo sul piccolo schermo e in cui Niccolò reciterà il ruolo di un poliziotto corrotto: “Sono felice di tornare al suo fianco. Lui mi ha visto crescere. Le parole che mi ha detto mi hanno riempito il cuore. Mi sono sentito un dio quel giorno, quando mi ha chiamato per propormi un ruolo in una nuova serie poliziesca. Mi sono sentito rinascere”, dice il giovane attore.

Sicuramente si tratterà di un ritorno graditissimo per il pubblico, in bocca al lupo a Centioni!