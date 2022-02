Sanremo 2022, incidente all’Ariston: una donna trasportata al pronto soccorso, cos’è successo

Incidente all’Ariston durante la quarta diretta di Sanremo 2022: una donna è stata trasportata al pronto soccorso, cos’è successo.

Una quarta serata di Sanremo 2022 davvero indimenticabile, non c’è nulla da dire! Tra le tanti esibizioni a cui il pubblico in sala e da casa ha assistito, non sono affatto mancati i colpi di scena e, purtroppo, anche spiacevolissimi inconvenienti.

Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, sembrerebbe che nel bel mezzo della quarta diretta di Sanremo 2022 si sia verificato uno spiacevolissimo incidente nella galleria dell’Ariston. E che una donna in sala sia stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso. Sia chiaro: non è successo affatto nulla di grave! Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che sia stato ritenuto opportuno far recare la donna in questione per medicarla. Cerchiamo di capire cos’è successo nel minimo dettaglio.

Incidente all’Ariston durante la quarta serata di Sanremo 2022: cos’è successo

Sono state davvero tantissime le esibizioni che si sono alternate sul palco dell’Ariston nel corso della quarta e penultima serata di Sanremo 2022. E sono stati altrettanto numerosi gli ospiti che hanno affiancati gli artisti in gara per rendere ancora più preziosa ed imperdibili la loro esibizione. Tra i tanti che si sono susseguiti, l’attenzione del pubblico in sala e da casa si è maggiormente soffermato su Gianluca Grignani. Sulle note de ‘La mia storia tra le dita’, il famoso cantautore milanese ed Irama hanno fatto impazzire tutto il pubblico.

Dopo l’imperdibile esibizione di Gianluca Grignani ed Irama, però, il pubblico dell’Ariston ha vissuto momenti di tensione. Da quanto si legge su Davide Maggio, sembrerebbe che, terminata la performance dei due cantanti, una donna seduta in platea sia stata trasportata al Pronto Soccorso per essere medicata. A rivelare cos’è successo è stata Rosanna Cacio, inviata de La Vita in diretta, nel corso di una diretta social con Davide Maggio. Si apprende che l’arrivo del buon Grignani in mezzo al pubblico della galleria abbia determinato la caduta di un obiettivo di un fotografo. E che questo, poi, abbia colpito la donna che stava comodamente in platea. Seppure nulla di grave, la signora è stata ugualmente trasportata in ospedale per la medicazione. Insomma, uno spiacevolissimo incidente.

Seppure il pubblico da casa non si sia accorto di nulla, si legge che quello dell’Ariston ha vissuto dei momenti piuttosto intensi.