Sanremo 2022, perchè Amadeus ha scelto Sabrina Ferilli: “Me l’ha consigliato lui”, clamoroso retroscena

La co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2022 sarà Sabrina Ferilli, ecco perchè Amadeus l’ha scelta: “Me l’ha consigliato lui”

Nella conferenza stampa della serata finale della manifestazione canora spunta fuori un clamoroso retroscena. Sapete perchè Amadeus ha scelto proprio Sabrina Ferilli come co-conduttrice della settantaduesima edizione del Festival? Non riuscireste mai ad immaginarlo. In questo articolo vi sveliamo il motivo.

Sanremo 2022, perchè Amadeus ha scelto Sabrina Ferilli: svelato il motivo

Grande attesa per la finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. È stato un autentico successo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha battuto ogni record ed è riuscito addirittura a superare sé stesso. Complimenti a lui, alla sua squadra e ovviamente agli artisti in gara. Quasi tutti i venticinque brani sono piaciuti al pubblico italiano. La serata finale sarà solo la ciliegina sulla torta.

La co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2022 sarà Sabrina Ferilli. Il conduttore e direttore artistico ha scelto proprio la famosa attrice per chiudere in bellezza la sua terza edizione consecutiva del Festival di Sanremo. Per l’attrice romana si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Il pubblico ha già avuto modo di vederla, ma è in ansia per il suo ritorno. Ma sapete perchè Amadeus l’ha scelta? Non ci credereste mai, ma è stata proprio lui a consigliarla. Chi? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo.

Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa della serata finale del Festival di Sanremo 2022. In sala, oltre al direttore Coletta e al vice direttore Fasulo, erano presenti anche Amadeus e Sabrina Ferilli. Proprio all’inizio della conferenza, il conduttore e direttore artistico ha svelato il motivo per il quale ha scelto proprio l’attrice romana come co-conduttrice della serata finale.

È stato il figlio José a consigliare Sabrina Ferilli al padre: “Mi ha detto: ‘papà hai scelto le presentatrici di Sanremo? Mi raccomando chiama anche lei. Me lo chiedono anche i miei compagni di classe’. A quel punto gli ho chiesto chi e lui mi ha risposto: Sabrina Ferilli“. Con questo aneddoto, Amadeus ha spiegato come la Ferilli piaccia proprio a tutti, dai più piccoli ai più grandi.