A Sanremo 2022 la band La rappresentante di lista si è presentata così: l’anno scorso il look era molto diverso, ricordate?

A Sanremo 2022 il gruppo che forma La rappresentante di lista si è presentato così, ma nel 2021 avevano un look molto diverso: ricordate?

Il Festival di Sanremo 2022 ci ha regalato tante emozioni e molte risate. Tutti i big in gara hanno lasciato il pubblico senza parole, portando dei brani così belli, passionali e profondi, che tutti avrebbero meritato la vittoria. Ma a trionfare nella settantaduesima edizione sono stati Mahmood e Blanco, con il brano ‘Brividi’.

Tra i papabili vincitori c’era sicuramente il gruppo La rappresentante di lista. Formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è stato fondato nel 2011. La band nasce nel giugno 2011 quando Lucchesi, originaria di Viareggio, e Mangiaracina, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica. E’ nato tutto per caso, ma il caso ha fatto sì che diventassero tra le band più amate e apprezzate. A Sanremo 2022 nelle varie classifiche sono sempre stati almeno nelle prime dieci posizioni, e nella serata finale si sono posizionati al settimo posto. Hanno portato il brano Ciao Ciao che ha fatto impazzire i telespettatori. Ma anche l’anno scorso, nella settantunesima edizione, erano tra i big in gara con il brano Amare. Ma non li abbiamo visti così, ma con un look molto diverso: li ricordate?

A Sanremo 2022 Veronica e Dario de La rappresentante di Lista si sono presentati così: l’anno scorso avevano un look molto diverso

La Rappresentante di lista è una famosa band musicale formata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. I due si sono incontrati per caso, ma è stato sicuramente un caso fortunato. A Sanremo 2022 hanno fatto ballare e divertire il pubblico con il brano dal titolo Ciao Ciao.

Non è la prima partecipazione della band al Festival di Sanremo, perchè anche l’anno scorso, nella settantunesima edizione, erano tra i big in gara. Ma mentre quest’anno si sono presentati con questo look, nel 2021 avevano un aspetto molto diverso: ricordate?

Questo è uno scatto ripreso da una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, de La Rappresentante di lista. Veronica che oggi si è mostrata con una chioma lunga e bionda, l’anno scorso portava i capelli scuri, sul nero, e anche Dario, quest’anno ha deciso di stravolgere il suo look, con una chioma color rosa.