Com’è Elisa senza trucco e senza filtri: la cantante ama mostrarsi al naturale

Com’è Elisa Toffoli senza trucco: la cantante si mostra spesso al naturale e non ama assolutamente nascondersi.

Nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo abbiamo avuto il piacere di sentire alcune delle voci più belle della musica italiana. Tutti i 25 artisti in gara ci hanno emozionato ma anche fatto ballare con la loro musica.

Elisa Toffoli, meglio nota come Elisa, dopo 20 anni dall’ultima partecipazione, ha deciso di calcare nuovamente quel palco e su quel palco si è classificata al secondo posto, con la vittoria di Mahmood e Blanco. All’Ariston ha cantato il brano O forse sei tu, dimostrando ancora una volta quello che in molti pensano, ovvero che la sua è una delle voci più belle in assoluto. Purezza e semplicità emana ogni volta e la sua musica rispecchia pienamente il suo essere. E’ una cantante eccezionale ed è una donna meravigliosa. Seguitissima sui social, anche negli scatti che pubblica balza subito la sua semplicità. E sono molte le foto e anche i video, in cui si mostra al naturale: voi l’avete mai vista senza trucco?

Elisa, com’è senza trucco e senza filtri: la cantante non ama nascondersi

Dopo 20 anni Elisa ha nuovamente calcato il palco dell’Ariston. Ha cantato il brano O forse sei tu lasciando il pubblico senza parole. Anche per lei è stato magico ritornare al Festival di Sanremo dopo tanti anni e non ha nascosto l’emozione di essere lì. Nella settantaduesima edizione la cantante è arrivata dritta sul podio, classificandosi al secondo posto, dietro i vincitori, Mahmood e Blanco che hanno trionfato con il brano ‘Brividi’.

Elisa ha una carriera alle spalle pienissima, in Italia ha vinto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale. Ma il successo l’ha avvolta anche fuori i confini italiani. Ha raggiunto dieci volte la top ten con i suoi album, conquistando quattro volte la prima posizione, mentre per quanto riguarda i singoli, ha raggiunto la top-ten sedici volte e questi sono solo alcuni dei record ottenuti. Come abbiamo sopra accennato, la cantante ha un profilo instagram molto seguito e proprio qui, ama mostrarsi così com’è, sia nella vita quotidiana sia nella sua vita professionale. In molti video e in diverse foto, possiamo vedere Elisa completamente senza trucco.

La Toffoli non ha assolutamente timore di mostrarsi al naturale, tanto che, come abbiamo detto, sono diverse le foto sui social. Guardando questo scatto, notiamo subito la luminosità del sui viso e la bellezza dei suoi lineamenti. Elisa anche senza make up colpisce sempre perchè possiede quel tipo di bellezza che ti scompone, pura e semplice.