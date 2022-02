Cos’è successo dopo le nozze a 90 giorni per innamorarsi? Differenza d’età notevole

Nonostante la loro differenza d’età hanno scelto di convolare a nozze, ma cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi? Scopriamolo.

Tra le tante storie che si sono alternare nel corso di queste nove stagioni di 90 giorni per innamorarsi, questa che vi stiamo per raccontare è tra quelle che ha saputo riscuotere un’attenzione particolare sin da subito.

La loro differenza d’età era davvero notevole, c’è da ammetterlo. Nonostante questo, però, i due piccioncini hanno deciso ugualmente di sposarsi dinanzi alle telecamere. E di dare inizio ad una splendida storia d’amore. D’altra parte, è proprio questa la ‘funzione’ di 90 giorni per innamorarsi: far incontrare due innamorati e permettere loro o di sposarsi o di dirsi addio per sempre. Quello che, però, ad oggi si chiedono in tantissimi è: cos’è successo dopo le loro nozze? I due ragazzi hanno preso parte allo show nel corso della sua terza edizione, cosa sappiamo adesso sul loro conto? Ebbene. A distanza di anni, siamo riusciti a rintracciarli su Instagram e siamo rimasti letteralmente a bocca aperta quando abbiamo scoperto le loro sorti. Siete pronti a conoscerli anche voi?

Le nozze nonostante la differenza d’età: cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi

Sono trascorsi diversi anni da quando Denver e Melanie si sono incontrati a 90 giorni per innamorarsi e nonostante la loro differenza d’età – lei aveva 33 anni e lui 28 – hanno deciso di unirsi in matrimonio. Cosa sappiamo, però, adesso sul loro conto? Nonostante il tempo passato, infatti, sono davvero tantissime le persone che se lo chiedono e sono interessati di sapere cos’è successo a loro dopo il programma?

Forse non tutti lo sanno e, molto probabilmente, resteranno a bocca aperta quando lo scopriranno, fatto sta che Melanie e Denver continuano a volersi bene e ad amarsi alla follia. Siamo riusciti a rintracciarli su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto siano felici ancora adesso. Eccoli insieme:

Insomma, Melanie e Denver sono la piena dimostrazione che, seppure ci sia qualche anno di differenza, quando l’amore è forte, non c’è nulla da fare. Noi siamo contentissimi per loro, voi?