Elisabetta Gregoraci protagonista di un famoso videoclip musicale: ricordate quale?

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di un famoso videoclip musicale di Umberto Tozzi. ci avete fatto caso?

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, una conduttrice ed un’ex modella. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, prende poi parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso.

Successivamente ha avuto una carriera come modella, sfilando per importanti brand. Il debutto come attrice arriva nel 1999 ne Il Cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Ma in questi anni, è stata presente nel cast anche di altri film, sia al cinema che in televisione, come in C’era un cinese in coma, My Father Jack, Mata Hari, Made in China Napoletano, Aspromonte- La terra degli ultimi. In televisione ha recitato in Le ragazze di piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia, Il mammo, Fratelli Benvenuti. Sappiamo che ha lavorato in tantissimi programmi vestendo ruoli diversi. Nel 2020 è stata concorrente del Grande Fratello Vip e ha conquistato il pubblico. Ma come vi abbiamo detto all’inizio, Elisabetta è stata anche la protagonista di un famoso videoclip musicale: sapete quale?

Elisabetta Gregoraci protagonista di un videoclip musicale di Umberto Tozzi: ecco quale

In questi anni abbiamo avuto modo di amare ed apprezzare Elisabetta Gregoraci. In particolare, abbiamo potuto conoscerla al GF Vip, quando nel 2020 è stata concorrente. Ha dimostrato di avere una personalità molto forte, di non nascondersi dietro un dito, dicendo sempre quello che pensava.

Questo suo lato forte è accompagnato anche da una profonda sensibilità. Elisabetta prima ancora del reality, ha lavorato in numerosi programmi televisivi, vestendo ruoli sempre diversi. Il tutto ha avuto inizio quando era giovanissima e fu eletta Miss Calabria nel concorso di bellezza Miss Italia. Dopo questa esperienza ha lavorato come modella e successivamente si è data anche alla carriera di attrice. Una curiosità che forse non tutti sanno della showgirl, come vi abbiamo accennato sopra, lei è stata la protagonista di un famoso videoclip musicale: sapete di quale parliamo?

Elisabetta Gregoraci è apparsa nel video musicale di Sei tu l’immenso amore mio, brano dell’amatissimo Umberto Tozzi, nel 2015. Questo è uno scatto ripreso da una scena del video. Voi ricordate la sua partecipazione?