Emma Marrone, ricordate com’era ai tempi di Amici? Da allora sono passati più di 10 anni.

Il Settantaduesimo Festival di Sanremo si è concluso con il trionfo di Mahmood e Blanco che hanno conquistato la vittoria con il brano Brividi. Emma Marrone tra i big in gara ha lasciato il pubblico e i telespettatori senza parole. Con il brano Ogni volta è così ci ha trasportato in un vortice di emozioni e si è classificata al sesto posto. Voce imponente e grinta da vendere, passione e sincerità emergono dalla sua musica.

Questa è la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. La seconda partecipazione risale al 2012 quando ha trionfato con il brano Arriverà. Prima del Festival di Sanremo abbiamo conosciuto la cantante ad Amici di Maria De Filippi. Il talent show è stato sicuramente un trampolino di lancio. Nella nona edizione risulta la vincitrice. Dopo quest’esperienza, le porte del mondo della musica si sono decisamente spalancate per lei. Ma ricordate com’era ai tempi di Amici?

Com’era Emma Marrone ai tempi di Amici: com’è cambiata in questi anni la cantante

Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022 ha calcato il palco dell’Ariston emozionandoci con il brano Ogni volta è così. La cantante si è classificata al sesto posto. Ci ha letteralmente lasciato senza parole, la forza della sua voce è arrivata dritta al cuore.

Ricordate com'era la cantante allora? Stiamo parlando di più di 10 anni fa e ovviamente era giovanissima allora.

Questo è uno scatto di Emma, mentre tiene tra le mani la coppa. Questo è il momento in cui la cantante ha trionfato, in mezzo all’acclamazione del pubblico e all’emozione che non ha potuto non nascondere in un momento così bello. La bellezza l’ha sempre accompagnata, sotto tutti gli aspetti, e con gli anni è divenuta ancora più bella.