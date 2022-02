L’amica geniale 3, anticipazioni seconda puntata 13 febbraio: colpo di scena per Elena, cosa succederà

Domenica 13 febbraio 2022 andrà in onda la seconda puntata de “L’amica geniale” 3, ecco le anticipazioni: ci sarà un colpo di scena per Elena

La famosissima serie televisiva è tornata in onda con la terza stagione. La prima puntata è andata in onda questa sera su Rai 1. Adesso i telespettatori sono in ansia per la seconda puntata, in onda domenica prossima sempre su Rai. In questo articolo vi sveliamo alcune anticipazioni sui prossimi due episodi.

L’amica geniale 3, anticipazioni seconda puntata: cosa succederà

L’amica geniale è una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo e prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision. Essa è una trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. Dopo lo straordinario successo ottenuto in Italia, la serie è distribuita anche all’estero da Fremantle in versione sottotitolata e con il titolo “My Brilliant” Friend nei paesi anglofoni.

La serie televisiva ruota attorno allo speciale legame che unisce Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, detta Lila, due ragazze degli anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli. La serie è giunta alla terza stagione, composta da otto episodi e basata su “Storia di chi fugge e di chi resta“. La messa in onda in Italia è iniziata oggi, domenica 6 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1. È in pre-produzione anche la quarta e ultima stagione, tratta dall’ultimo libro della tetralogia, “Storia della bambina perduta”.

Domenica 13 febbraio 2022 andranno in onda due nuovi episodi della terza stagione de “L’amica geniale”. Il terzo e il quarto episodio sono intitolati rispettivamente “La Cura” e “La Guerra Fredda”. Di seguito vi sveliamo alcune anticipazioni.

Nel terzo episodio, Lila continuerà a stare male perchè stremata dal lavoro all’azienda Soccavo. Elena decide dunque di aiutarla, rivolgendosi ai suoceri e scrivendo un articolo di denuncia che possa portare luce sulla condizione disumana delle fabbriche. Elena riesce a farsi pubblicare il pezzo sulle pagine de “L’Unità”. Nel quarto episodio, Elena e Lila si troveranno a dover fronteggiare le difficoltà per farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Elena, inoltre si sposa con Pietro. La cerimonia è abbastanza riservata con pochi invitati. La location è Palazzo Vecchio di Firenze.