La sua partecipazione a Vite al Limite l’ha profondamente cambiata e l’ha resa una persona nuova: clamoroso quello che è successo in clinica.

È proprio questo l’obiettivo di Vite al Limite: cambiare profondamente i suoi paziente e permettere loro di iniziare una nuova vita. È proprio questo quello che è successo a tutti i pazienti di cui vi abbiamo parlato nei nostri articoli, ma anche a questa giovanissima protagonista.

Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della quinta stagione di Vite al Limite, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan non ha potuto fare a meno di raccontare la sua storia piuttosto drammatica, ma anche di quanto fosse indispensabile per lei ritornare in forma. D’altra parte, aveva soltanto trent’anni, ma il suo peso non le consentiva di svolgere una vita tipica dei ragazzi della sua età. Vite al Limite, però, l’ha profondamente cambiata. E, a quanto pare, l’avrebbe resa una persona completamente nuova. Avete visto anche voi cos’è successo? Sono rimasti tutti di stucco quando hanno scoperto com’è andata a finire la sua storia. Guardate un po’ qui.

Vite al limite l’ha resa una persona nuova: non immaginereste mai com’è cambiata

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al limite abbiamo imparato che non tutte le storie hanno un lieto fine o che non tutti i protagonisti hanno saputo dare vita ad un percorso sensazionale. Questo di cui vi stiamo parlando, però, batte ogni tipo di record! Facciamo esattamente riferimento ad Ashley Reyes, giovanissima protagonista della quinta stagione di Vite al Limite.

Con un peso di 303 kg, la Reyes ha raccontato di avere quei chili di troppo per via di un passato turbolento, segnato da una violenza sessuale. Giunta all’età di 30 anni e consapevole di non potere andare avanti così, ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. E di riprendersi in mano la sua vita. Ci è riuscita? Assolutamente si! Il programma l’ha fortemente cambiata. E, seppure non abbiamo sue notizie attuali, possiamo dirvi che Ashley è nel cuore di tutti. In pochissimo tempo, infatti, è dimagrita più di 100 kg, ottenendo il lasciapassare per l’operazione.

Senza alcun dubbio, nell’apprendere la notizia della sua trasformazione, tutti i telespettatori di Vite al Limite sono rimasti completamente di stucco, anche perché è insolito che un paziente ottenga dei risultati soddisfacenti sin da subito. Vorreste vederla in un episodio di ‘Vite al Limite e poi…’? Anche noi, tantissimo!