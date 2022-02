Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 7 Febbraio: appuntamento imperdibile, in diretta si svelerà il nome del primo finalista.

Avete sentito anche voi la mancanza dei nostri Vipponi, vero? Come darvi torto! A distanza di una settimana dall’ultima puntata, però, il GF Vip è pronto a ritornare sul piccolo schermo nostrano. E a regalare al suo pubblico una puntata davvero sensazionale.

A partire dalle ore 21:45 di Lunedì 7 Febbraio, dopo la classica puntata di Striscia la notizia, Alfonso Signorini ritornerà in diretta con un nuovo appuntamento del GF Vip. E vi assicuriamo anche questo, così come tutti gli altri precedenti, sarà piuttosto imperdibili. Sono trascorsi sette giorni dall’ultima diretta e, lo sappiamo benissimo, in casa è accaduto davvero di tutto. Ed è giusto, quindi, che il padrone di casa tenti di affrontare tutto molto più da vicino. Senza alcun dubbio, si farà chiarezza sul presunto bacio che Delia e Barù si sarebbero scambiati durante una serata di baldoria, ma che hanno già smentito entrambi. Ma non solo. A distanza di più di 150 giorni dall’inizio di questa nuova avventura, verrà eletto il primo finalista di questa edizione. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ecco cosa sappiamo sulle anticipazioni.

GF Vip puntata del 7 Febbraio, le anticipazioni: cosa accadrà in diretta

Quella che andrà in onda oggi, Lunedì 7 Febbraio, non sarà affatto una puntata del GF Vip come le altre. A distanza di 5 mesi dall’inizio di questa sesta edizione e poco più di un mese dall’attesissima finale, verrà eletto il primo finalista. Il televoto, infatti, è ancora aperto. E finché Alfonso Signorini con darà lo stop ufficiale, voi tutti siete ancora in tempo per votare il vostro preferito. Cosa ci dicono, però, le anticipazioni di stasera? Come al solito, non sono ancora uscite quelle ufficiali. Pertanto, cerchiamo di capire per sommi capi cosa accadrà.

In questa lunga settimana di assenza, nella casa di Cinecittà è successo ancora di tutto. A quanto pare, infatti, Manila non sembrerebbe aver preso le distanze soltanto da Solei, ma anche un altro Vippone si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti dell’ex Miss Italia. Altra amicizia in bilico? Molto probabilmente, si! Continua a far chiacchierare, inoltre, Delia Duran in casa. Recentemente, si è detto che la modella venezuelana abbia baciato Barù, ma a quanto pare non è stato affatto così. Senza alcun dubbio, quindi, Alfonso Signorini ne vorrà sapere di più. Ed, insieme ad Alex Belli, farà un po’ il punto della situazione. Intanto, anche la relazione tra Sophie ed Alessandro procede tra alti e bassi. Riusciranno a viversi questa esperienza nei migliori dei modi? Ce lo auguriamo. Infine, occhi puntati su Manila, Davide, Katia, Delia e Soleil. Soltanto uno di loro, infatti, sarà eletto come prima finalista del GF Vip.

Davvero imperdibile, vero? Pensate che questo è solo il minimo che può accadere questa sera. Per tantissimi altri colpi di scena, non vi resta che seguire la puntata di stasera. Noi ci saremo, voi?