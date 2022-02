La sua tragica morte ha lasciato di stucco tutti i telespettatori di Centovetrine, ricordate Elena Novelli? A distanza di anni l’attrice fa tutt’altro.

Sono davvero tantissime le soap opera che, nel corso di questi anni, si sono alternati sui nostri piccoli schermi. Tra le diverse, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di questa: Centovetrine. Andata in onda per la prima volta nel 2001, la soap opera ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Come altrettanto impressionante è stato quello riscontrato dai suoi attori.

Andato in onda al 2001 al 2016, Centovetrine ha visto il susseguirsi di tantissimi personaggi. Come dimenticare, ad esempio, il mitico Ettore Ferri, di cui i panni sono stati vestita da Roberto Alpi. Ma non solo. Se si parla dell’intramontabile Ferri, non si può fare a meno di citare lei: Elena Novelli. Ricordate la sua storia e il suo tragico epilogo? Seppure amatissimo, il suo personaggio ha detto addio alla soap opera e al suo pubblico nel 2003. Quando, purtroppo, rimane vittima di un piano organizzato con sua sorella Anita ai danni di Marina. A quell’epoca, infatti, la sua morte ha lasciato di stucco tutto il pubblico di Centovetrine. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi la sua interprete. Scopriamolo insieme.

La morte di Elena ha sconvolto il pubblico di Centovetrine: cosa fa oggi l’attrice?

Per tutti gli appassionati e gli amanti di Centovetrine è davvero impossibile dimenticarsi di lei! Stiamo parlando proprio di lei: Elena Novelli! Uscita di scena nel 2003 in seguito ad un incidente stradale, la morte del suo personaggio ha lasciato un vuoto davvero immenso. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi la sua interprete.

Dopo Centovetrine, la bella Serena Bonanno ha preso parte ad altre fiction di successo. Da alcuni a questa parte, però, sembrerebbe che l’attrice abbia completamente cambiato vita. Su Instagram, infatti, si legge che sia diventata un’attrice di pop-art.

Sempre bellissima, nonostante siano passati gli anni dalla ‘sua’ Elena, la splendida Serena si mostra felice in questa sua nuova vita. Ed accanto ad un uomo splendido.