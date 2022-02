Dapprima come concorrente al GF e poi come tentatrice di Temptation Island, la ricordate? Com’è cambiata la sua vita lontano dalla tv.

Senza alcun dubbio, non vi sarete dimenticati di lei. Seppure siano passati anni dal suo esordio in tv, siamo certi che un viso come il suo e un sorriso come il suo, non possono assolutamente non essere ricordati.

Leggi anche –> L’ingresso nella casa del GF 8 ha sancito il suo debutto in tv: ricordate com’era? Sono trascorsi 12 anni

Era esattamente il 2011 quando, per la sua prima volta in assoluto, la ventiduenne milanese compì il suo debutto nel mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello. In onda a partire da Settembre di quell’anno, la dodicesima edizione del reality riscosse un successo davvero impressionante. E tutti i suoi concorrenti, com’è giusto che sia, entrarono nel cuore di tutti i telespettatori. Tra i tanti gieffini che vi presero parte in quell’anno, è davvero impossibile non ricordarci di lei. Il suo percorso all’interno della casa, come ricorderete, fu ricco di colpi di scena. Ed anche lei, appena ultimata la sua esperienza in casa, cavalcò l’onda del successo. A distanza di qualche anno dal suo ingresso in casa, infatti, prese parte a Temptation Island. Ed anche in quel caso riuscì ad aggiudicarsi il centro della scena. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Com’è cambiata la sua vita lontano dalla tv? Scopriamolo!

Leggi anche –> Era la pugile del GF 8: resterete sorpresi nel sapere cosa fa oggi, l’avreste mai detto?

Prima al Grande Fratello, poi concorrente di Temptation Island: cosa fa oggi?

Non soltanto durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, la giovanissima pr milanese riuscì a conquistare l’attenzione di tutti per la sua bellezza, ma anche per il suo forte carattere, ma ci riuscì anche quando, a distanza di anni dal suo esordio in tv, prese parte a Temptation Island nelle vesti di tentatrice. Vi ricordate di lei? Stiamo parlando della bellissima e giovanissima Chiara Giorgianni. Ebbene. Cosa sappiamo su di lei? Sappiamo benissimo che, da diversi anni, ha detto ‘addio’ al mondo della tv. Cosa fa oggi, però?

Leggi anche –> Gf Vip, terribile ‘momento’ per l’ex concorrente: l’amaro sfogo sui social

A distanza di anni dal suo debutto in tv, siamo riusciti a rintracciare Chiara Giorgianni su Instagram. Ed oltre a constatare che è sempre bellissima, abbiamo anche scoperto che, una volta detto ‘addio’ al mondo dei riflettori, la giovanissima milanese si è dedicata alla sua passione: la musica. Da quanto si apprende dalla sua bio Instagram, infatti, sembrerebbe che la giovane Chiara sia una vocalist, una presentatrice ed anche una deejay. Insomma, ne ha fatta di strada.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul piccolo schermo?