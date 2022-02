Non tutti l’hanno notato, Davide Silvestri è stato il protagonista di un videoclip musicale di Bianca Atzei

Davide Silvestri è stato il protagonista di un famoso videoclip musicale di Bianca Atzei: ci avete fatto caso?

Davide Silvestri è al televoto con Giucas, Manila Nazzaro e Delia Duran, per la scelta del primo finalista. Da quando è entrato al GF Vip si è fatto molto apprezzare per la sua ironia e la sua arte.

Nei primi mesi aveva stretto un legame molto forte con Alex Belli e Soleil Sorge, tanto che i tre erano spesso i protagonisti di giochi e scherzi. Ad un certo punto, c’è stato un allontanamento da Belli, quando tra quest’ultimo e Soleil è nato un affetto speciale. Ora che l’attore non è più in casa, Davide ha continuato a sostenerlo. Adesso ha legato particolarmente con Barù, trovando in lui una nuova spalla. Davide è un attore, ma negli ultimi anni si è allontanato dalla scena per dedicarsi ad altro. Ma chi lo segue, non dimentica tutti i ruoli che ha interpretato, come quello di Marco Falcon in Vivere, uno dei protagonisti della soap opera.

In questi anni, il concorrente ha lavorato in diversi ambiti. Come vi abbiamo accennato, è stato anche il protagonista di un famoso videoclip musicale di Bianca Atzei: sapete quale?

Attore italiano molto amato, Davide Silvestri dal settembre del 2021 è un concorrente del Grande Fratello Vip. In casa ha ricevuto diverse sorprese, come l’arrivo della sua fidanzata Alessia. Alla donna ha detto per la prima volta di amarla, davanti a tutti.

L’emozione è stata molto forte e tutti si sono lasciati travolgere dall’amore. Ma nelle ultime settimane, a sorprenderlo nuovamente, è stato l’arrivo di suo padre. Una gioia per Silvestri che non si aspettava di ricevere una sorpresa dal papà. Il concorrente si sta facendo amare e apprezzare per la sua voglia di fare e per la sua forte ironia. Dagli inizi della sua carriera ha svolto diversi lavori. Come vi abbiamo accennato, c’è una curiosità che forse non tutti sanno. Qualche anno fa, Davide è stato anche il protagonista di un famoso videoclip musicale di Bianca Atzei: sapete in quale?

Davide Silvestri è apparso nel video della famosissima canzone La paura che ho di perderti di Bianca Atzei del 2013. Questo è uno scatto ripreso da una scena del video del brano in cui vediamo il concorrente. Voi ci avete fatto caso?