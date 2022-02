In questa foto con la mamma è una bambina dolcissima, oggi è un’artista completa: indovinate di chi si tratta!

Oggi la conosciamo come una vera artista ed una delle donne più amate dello spettacolo: la riconoscete in questa foto con la mamma?

In questa immagine che la ritrae insieme alla cara mamma, appare bambina: bionda, occhi grandi e azzurri, lineamenti belli come quelli di un angioletto. Quanti di voi riescono a riconoscere la famosissima artista che tutti conosciamo?

La mamma è una figura a cui è legatissima, come ha dimostrato anche nella dedica che le ha rivolto proprio in questi giorni durante la sua trasmissione televisiva. “Questa volta dedico questa bellissima canzone, portata in gara a #Sanremo nel 1983, alla mia mamma Rosa nata proprio nel 1950. Me la cantavi sempre da piccola… e oggi la canto io a te”, si legge nel video postato su Instagram in cui la vediamo cantare la canzone 1950 di Amedeo Minghi.

Stiamo parlando di Serena Autieri, artista a tutto tondo nata a Napoli il 4 aprile 1976. Sin da piccola è stato chiaro che avrebbe avuto un futuro nel mondo dello spettacolo: da bambina ha studiato canto, recitazione e danza classica e, in effetti, oggi è una delle artiste più preparate e complete che vediamo in tv, al cinema e a teatro.

Serena Autieri, la foto da bambina è di una tenerezza infinita: l’artista è bella come la sua mamma

Dallo scatto che spunta sul suo seguitissimo profilo Instagram, possiamo ammirare la straordinaria bellezza di sua mamma, anche se rispetto a lei Serena ha colori più chiari.

Volto di fiction e serie tv famosissime come Un posto al sole, Un passo dal cielo, L’onore e il rispetto, e del film Il principe abusivo, la Autieri è ora al timone di Dedicato, trasmissione in onda su Rai 1 il sabato pomeriggio.

E voi sapevate quanto era bella anche da piccola?